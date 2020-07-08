Барецкий рассказал, кого кроме Собчак нужно проверить на шпионаж после дела Сафронова

Музыкант и шоумен Станислав Барецкий отреагировал на предложение одной из левых партий проверить телеведущую Ксению Собчак и ее близких в связи с подозрением, что они якобы могли шпионить в пользу Чехии. По мнению Барецкого, требование проверить Собчак на фоне подозрений в шпионаже в отношении журналиста Ивана Сафронова вполне обосновано. Шоумен назвал и других деятелей искусства, которых, по его мнению, неплохо было бы проверить если не на шпионаж, то, по крайней мере, на предмет пособничества Западу.

Напомним, Ксения Собчак была замечена среди тех, кто вышел с одиночными пикетами в поддержку Ивана Сафронова — экс-сотрудника «Коммерсанта», а ныне советника главы Роскосмоса. Телеведущая, правда, утверждала, что в пикетах не участвовала, тем не менее, она была задержана за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

В связи с этим левая партия «Коммунисты России» потребовала проверить Собчак и ее семью на возможную связь с иностранной разведкой. Замглавы партии Сергей Малинкович напомнил, что журналиста Сафронова подозревают в связях с разведкой Чехии.

«Активность Собчак <…> может свидетельствовать о том, что она выполняет чье-то задание, — отметил коммунист. — Может быть, Собчак сама имела какое-то отношение к [разведывательной] деятельности».

Коммунисты требуют выяснить, как часто Собчак посещала Чехию и владеет ли она чешским языком, а также проверить бывшего и нынешнего супругов телеведущей.

«Новый уровень ада от коммунистов», — так отреагировала Собчак на заявление руководства левой партии.

Однако музыкант и шоумен Станислав Барецкий не считает предложение коммунистов ни шуткой, ни нелепостью.

«Я полностью согласен с этим мнением, считаю, что не только Ксению Собчак, а вообще всю нашу богему надо проверить, — отметил Барецкий в комментарии Федеральному агентству новостей. — В свое время все эти люди получали с Запада деньги на свои проекты. Вспомните: не так давно и фильмы, и шоу делали на западные деньги! А с какой радости Запад должен им прощать эти долги?! Ведь если, например, человек дает кому-то деньги, он же требует возврата. Соответственно, Запад от них требует, чтобы они посредством каких-то идейных инициатив навязывали России западные ценности. Все та же «пятая колонна», как бы пафосно это ни звучало. Поэтому считаю, что вся наша богема в этом запачкана».

Музыкант отметил, что не берется рассуждать по поводу обвинений в адрес Сафронова, это дело следствия, но это не снимает его претензий к российской элите.

«Что касается самого журналиста [Ивана Сафронова], я подробностей не знаю, а что касается Ксении Собчак, то я не сомневаюсь, что ее нужно проверить. Нужно проверить всю нашу богему вплоть до [режиссера и актера] Федора Бондарчука, как бы кощунственно это ни звучало. Все они, не стесняясь, получали от Запада деньги на разрушение в России так называемых «советских стереотипов», чтобы вместо них навязывать нам западные ценности. Все эти программы типа «Дом-2», «За стеклом» и другая гадость возникли на фоне вливания Западом огромных денег в российские медиа. Сейчас им, конечно, уже не дают развернуться, как раньше, не разрешают ставить пропагандистские спектакли, тому же [осужденному за мошенничество режиссеру Кириллу] Серебренникову, а ведь я очень хорошо помню, что они творили в этой самой «Седьмой студии». Теперь они, конечно, обижаются: кто-то уезжает, кто-то совершает провокации. Поэтому я считаю, что всю эту нашу богему пора менять, должна произойти смена элиты в полном смысле этого слова. Нам нужны новые лица, а все эти ставленники Запада просто раздражают народ», — резюмировал Станислав Барецкий.

Во вторник в Москве был задержан советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов. Его обвиняют в государственной измене, предположительно, он за деньги передавал военные секреты одной из стран НАТО. По данным СМИ, шпионаж осуществлялся в пользу Чехии, но в конечном итоге секретные сведения передавались США.

В поддержку Сафронова несколько десятков человек, в основном журналистов, вышли в одиночные пикеты. В Москве более 20 человек были задержаны, в Петербурге обошлось без задержаний. Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца, защита обжаловала арест.