Врач объяснила, чем опасны бытовые кондиционеры

Санкт-Петербург, 8 июля. Кандидат медицинских наук Ольга Крылова рассказала, как правильно пользоваться кондиционером.
Бытовые кондиционеры необходимо использовать с соблюдением техники безопасности, с регулярной очисткой и заменой фильтров.
«Кроме возбудителей ОРВИ в кондиционерах живут опасные микроорганизмы. Они попадают туда из окружающей среды», — отметила врач, ее слова передает телеканал «Санкт-Петербург».
Если человек чихнул в помещении, где работает кондиционер, эти бактерии попадают в систему и продолжают в ней циркулировать до момента очистки.
Крылова также рассказала о «болезни легионеров», ею часто болеют люди, находящиеся в помещении с кондиционером.
«Это одно из серьезных заболеваний, у него есть несколько форм. Самая тяжелая — легочная, поэтому мы стараемся ограничивать использование кондиционера», — отметила врач.
Важно регулярно очищать устройство, поскольку в нем скапливаются патогенные грамотрицательные бактерии легионеллы.
По словам Крыловой, часто включать кондиционер не стоит. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.