Врач объяснила, чем опасны бытовые кондиционеры

Санкт-Петербург, 8 июля. Кандидат медицинских наук Ольга Крылова рассказала, как правильно пользоваться кондиционером.

Бытовые кондиционеры необходимо использовать с соблюдением техники безопасности, с регулярной очисткой и заменой фильтров.

«Кроме возбудителей ОРВИ в кондиционерах живут опасные микроорганизмы. Они попадают туда из окружающей среды», — отметила врач, ее слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Если человек чихнул в помещении, где работает кондиционер, эти бактерии попадают в систему и продолжают в ней циркулировать до момента очистки.

Крылова также рассказала о «болезни легионеров», ею часто болеют люди, находящиеся в помещении с кондиционером.

«Это одно из серьезных заболеваний, у него есть несколько форм. Самая тяжелая — легочная, поэтому мы стараемся ограничивать использование кондиционера», — отметила врач.

Важно регулярно очищать устройство, поскольку в нем скапливаются патогенные грамотрицательные бактерии легионеллы.

По словам Крыловой, часто включать кондиционер не стоит. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.