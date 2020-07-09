Калининград и калининградцы. Вопросы самоосознания

Колумнист ФАН Альгис Микульскис решил разобраться в особенностях менталитета жителей Калининграда, погрузившись в историю этого города.

Отправляясь в поездку на крайний запад России, я совершенно четко понимал, с кем и с чем мне придется иметь дело. Калининград — город для меня абсолютно не чужой, просто до сих пор тема менталитета его жителей волновала меня на уровне: «Ну да, необычно». Более внимательно почитав, что пишут в калининградских сетевых сообществах, я еще раз понял, что народ на этих русских берегах Балтики живет особенный. Собственно, как и само место, называемое калининградцами своим домом. Причина этого — богатая история полуострова, называвшегося сначала Самбийским, а ныне — Калининградским. Начиналось-то все еще в V веке нашей эры, когда низкие холмы и песчаные косы были заселены племенами пруссов — народа, родственного латышам и литовцам. Жили они тут без малого 800 лет, а потом пришли немецкие рыцари из Тевтонского ордена и ничем хорошим для пруссов это не кончилось.

Историк и краевед Михаил Палей рассказывает о том, что творили здесь захватчики в белых плащах с черными крестами и заметно волнуется:

«Что они принесли с собой? Пруссам они принесли только горе. Прусский народ исчез, его сейчас нет! Исчез прусский язык. То есть практически ничего не осталось! Все, что мы видим здесь — это следы немецкой культуры: замки, здания. Кто-то ими восторгается, кто-то не любит этого. Прусского тут осталось только то, что нельзя было уничтожить — ландшафты».

Говорящие по-немецки пришельцы обосновались тут тоже надолго, на семь с лишним веков. Но тем не менее немного странно, что именно дотевтонским периодом локальной истории в Калининграде и области интересуются гораздо в меньшей степени, нежели рыцарским и более поздними периодами. По крайней мере, тевтонский детский лагерь под Светлогорском существует, его воспитанники изучают те времена методом погружения в эпоху, а руководит ими самый настоящий рыцарь ордена в майорском звании — Игорь Морозов. Руководит, особо подчеркивая, что они — «тоже Европа».

«Это расширение границ возможного! Наши рыцари легко ездят в Германию, Польшу, Италию, Францию… Там существуют такие же клубы, и мир становится маленьким. И, несмотря на определенные сложности, с той стороны к нам тоже приезжают. Рыцарство, оно, как вы понимаете, вне политики, вне границ. Раньше это был закрытый круг, сейчас он стал более открытым. Он такой… Всеевропейский! А мы — тоже Европа!»

С древней историей более-менее понятно. Рыцари, прекрасные дамы, доспехи и кони — сплошная романтика. Теперь попробуем понять, что происходит в Калининграде сегодняшнем, в том самом, который стал нашим в 1945 году по итогам Второй мировой. А происходят тут вещи зачастую непонятные жителю средней полосы. Политолог Анатолий Ромашко, например, считает эти процессы достаточно опасными:

«Калининград — особый регион! Здесь нет «отеческих гробов» старше 1945 года. И именно поэтому у жителей Калининграда своеобразное расщепление сознания или по-научному — шизофрения. Они любят не свои «гробы». И это — социальный эксперимент, который создала сама природа. Можно сказать, что русские люди получили в наследство землю, которая принадлежала раньше германцам или еще раньше пруссам. Это земля, где русский человек никогда не был укоренен. И вот, собственно, эта «шизофрения» возникает у нас в том месте, где «любовь к отеческим гробам» пересекается с тем, что история этого края почти полностью немецкая. Вот здесь и появляется эта любовь к старым немецким названиям районов, улиц, рек, мест, городков, к гербам. Сейчас очень многие люди в Калининградской области бьют тревогу, потому что они слышат немецкие слова, слышат немецкие названия. Они видят, что люди самовольно прилепляют на дома немецкие таблички. Этот процесс действительно идет, у молодежи он очень активен. С моей точки зрения, здесь есть определенная опасность».

Вторит политологу и журналист Андрей Выползов, который, собственно, и поднял тему дерусификации области еще в 2014 году:

«Я стал заниматься проблемой дерусификации региона, стал искать в привычных вещах такие осколочки, отголоски. А потом наступила Крымская весна, и посол США в России написал этот свой знаменитый твит: «Путин «отжал» Крым. Значит ли это, что немцы могут «отжать» Калининград, ведь он еще недавно был Кенигсбергом. И для меня стало понятно, какая выстраивается стратегия: Запад воспринял воссоединение Крыма с Россией как этакую пощечину, и у Запада возникла идея точно таким же образом, только с обратным знаком, забрать Калининград».

Многие, более благодушно настроенные субъекты калининградского бытия, возразят. Мол, не так страшен черт, а немецкие названия, возвращающиеся на улицы русского города, никаких ужасов за собой не несут. Возможно и так, но дело тут в другом: эти немецкие названия постепенно становятся привычными! И черт пока не так страшен. Но «звоночек» его нельзя сбрасывать со счетов. Тем более, что звенит он на фоне настоящего набата, причиной которому — действия калининградских оппозиционеров всех мастей.

Одни из них, такие, как некто Михаил Фельдман, вывешивают флаг ФРГ (спасибо, что не НСДАП) на гараже областного управления ФСБ, оскорбляют в Сети российские государственные символы и пишут на соответствующих ресурсах о том, что маргинальное положение сепаратистских идей вызывает большое сомнение, а федеральная власть противостоит в их лице не кучке «городских сумасшедших», но вполне реальной силе.

Другие, такие, как член регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Дустин, 9 мая демонстративно приносят букеты цветов к захоронению солдат вермахта, а когда тот же Андрей Выползов обращает на этот факт внимание правоохранителей, председатель калининградского «Яблока» Игорь Плешков, не мудрствуя лукаво, угрожает журналисту физической расправой.

Правовую оценку действиям этих людей я давать не собираюсь, на это у России есть специально обученные кадры и — тайное ли, явное ли — стремление фигурантов вернуть Калининградскую область в «лоно матери Германии» рано или поздно будет оценено по заслугам. Отмечу лишь один забавный момент: все эти «германизаторы» наивно полагают, что если их чаяния станут реальностью (не станут), то они мгновенно превратятся в «людей первого сорта» и новые хозяева будут общаться с ними на равных. Не будут. Андрей Выползов объясняет, почему именно:

«Я очень много общался с настоящими этническими немцами, и они мне прямым текстом говорили, что у каждой семьи, чьи предки из Восточной Пруссии — не важно, из российской ли ее части, из польской ли, из литовской — есть документы, удостоверяющие право собственности на тот или иной участок, на тот или иной дом. Потому что без таких документов ни один из них не получил бы компенсации от правительства ФРГ за потерянное имущество. И, вот представьте, если эта часть региона отойдет от России к Германии, то одномоментно настанет так называемая имущественная реституция недвижимости, земли, разных видов собственности. Когда я вижу, что владелец особняка в Калининграде сбивает табличку с русским названием улицы и ставит на ее место бывшее немецкое название, мне хочется у него спросить, что он делает? Всех тех, кто живет сегодня в Калининграде и регионе, ждут как минимум удорожание жизни и оплата аренды за все годы либо выселение. На мой взгляд, все эти процессы в глобальном значении имеют цель получения территории, но не территории с населением».

Если же говорить в целом, то процент этих «германофилов» не так уж велик и в основной своей массе калининградцы остаются открытыми, дружелюбными гражданами именно России. Четко осознающими, что этот город и эта область — их русская Родина. К тому же новгородцы появились в этих местах задолго до крестоносцев. Причем появились как друзья и торговые партнеры, а не как завоеватели. В Великом Новгороде, например, Прусская улица сохранилась аж с XII века. А словесные упражнения на тему «Кенигсберг или Калининград» … Калининград и Калининградская область! Залив, море, ветер. Россия здесь не заканчивается. Она здесь начинается!