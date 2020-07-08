Изменившийся до неузнаваемости Добронравов удивил поклонников

Москва, 8 июля. Популярный актер театра и кино Федор Добронравов впервые за долгое время опубликовал новое фото в своем профиле в Instagram. Поклонники с трудом узнали в мужчине с седой бородой народного артиста России.

Звезда сериала «Сваты» разместил серию фотографий с отдыха в Астраханской области. На первом кадре седовласый актер с бородой сидит за столом, образ артиста дополнили очки с черной оправой. Другие кадры были сделаны уже на рыбалке — любимец публики позирует с уловом.

Поклонники признались, что с трудом узнали изменившегося до неузнаваемости актера. Многие отметили, что борода хоть немного и старит артиста, но не прячет его харизму.

«Ну прямо совсем дед с бородой», — написал saule_omar16.

«Эта борода вас очень старит. Прямо как дед Мазай», — написал iustiniiabondar.

«Такую бороду отрастил — не узнаешь!» — удивилась var_varlygina.

«Я бы вас не узнал с бородой», — добавил hexvoodoo.

Некоторым пользователям, наоборот, борода не понравилась, и они призвали артиста сбрить ее, если она, конечно, не отращивается для съемок в новой картине.

«Уберите эту ужасную бороду! Вы такой классный! А вот борода ужас! Или это для съемок?» — поинтересовалась pozdniakovpnatalia.

Впрочем, в социальной сети под публикацией артиста несколько сотен комментариев со словами восхищения. Многие признались 58-летнему актеру в любви и пожелали ему хорошего отдыха.