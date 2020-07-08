Полуобнаженная Нетребко прикрылась цветами на пляже в Турции

Бодрум, 8 июля. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко отдыхает в Турции. Она восхитила поклонников снимком в полуобнаженном виде.
Дива выбралась с семьей в отпуск не на курорты Крыма и Краснодарского края, а в Турцию. Звезда вместе с супругом — оперным певцом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго остановилась в районе Бодрума.
Нетребко решила позагорать на пляже под палящими лучами южного солнца. Неизвестно откуда ей преподнесли огромный букет цветов. Этот снимок певица опубликовала в Instagram.
Поклонники по-хорошему позавидовали Нетребко и попросили покупаться «за них».
«Анна, рады за вас, Бодрум чудесное место для отдыха! А в крепости уже были? Если она конечно не закрыта, очень интересное место для мальчишек, как ваш Тиша, ну и вообще для всех, кто любит всякие древности», — предложила подписчица.
«Спасибо, Анечка! Вы несете людям радость не только своим трудом и талантом, но даже своим отдыхом! Вы — солнечный лучик! Наш позитив и вдохновение! Обожаю!» — восторженно отозвалась другая подписчица.
«Не гуляйте там одни, украдут», — пошутила еще одна поклонница.