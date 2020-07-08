Полуобнаженная Нетребко прикрылась цветами на пляже в Турции

Бодрум, 8 июля. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко отдыхает в Турции. Она восхитила поклонников снимком в полуобнаженном виде.

Дива выбралась с семьей в отпуск не на курорты Крыма и Краснодарского края, а в Турцию. Звезда вместе с супругом — оперным певцом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго остановилась в районе Бодрума.

Нетребко решила позагорать на пляже под палящими лучами южного солнца. Неизвестно откуда ей преподнесли огромный букет цветов. Этот снимок певица опубликовала в Instagram.

Поклонники по-хорошему позавидовали Нетребко и попросили покупаться «за них».