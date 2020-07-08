Мясников развеял миф о красном мясе и обязательных 10 тысячах шагов в день

Москва, 8 июля. Врач, телеведущий Александр Мясников объяснил, какие медицинские постулаты в отношении здорового образа жизни уже давно устарели. Он отметил, что к таким мифам относятся представления о красном мясе и физических нагрузках.

По словам Мясникова, ранее ученые заявляли о вреде красного мяса. Считалось, что содержащиеся в нем животные жиры провоцируют повышение холестерина, развитие атеросклероза, увеличивает риски инфарктов и инсультов.

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» врач объяснил, что в 2019 году исследователи пришли к выводу: в отношении сердечных заболеваний красное мясо не вредно. При этом также считается, что употребление этого продукта связано с рисками онкологии кишечника, добавил ведущий.

Мясников напомнил, что мясо является бесценным источником многих витаминов и микроэлементов, поэтому его рекомендуется употреблять, но не более трех раз в неделю.

Кроме того, Мясников объяснил, почему стереотип о том, что каждый день нужно проходить десять тысяч шагов, ошибочен. Врач назвал это примерным объемом физической нагрузки.

«Не нравится ходить — плавайте. Не нравится плавать — бегайте. Двигайтесь. Главное — двигайтесь», — добавил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, что из Китая могут прийти вирусы, в разы страшнее COVID-19 и бубонной чумы. По его словам, коронавирус можно считать учениями, которые показывают, что мы вообще ни к чему не готовы. Как пишет KP.Ru, он уточнил, что следует бояться сообщений из Китая о новом свином гриппе.

Напомним, известные российские эпидемиологи и вирусологи назвали места с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Ученые сходятся во мнении, что несмотря на снятие большинства ограничительных мер, многие общественные места остаются опасными в плане заражения коронавирусом.