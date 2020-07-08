В Гидрометцентре предупредили о грозе и сильном ветре в Московском регионе

Москва, 8 июля. Сильная гроза, аналогично той, что обрушилась на ряд районов Москвы и Подмосковья в ночь с 7 на 8 июля, повторится вечером в Московском регионе. Об этом в интервью Федеральному агентстве новостей сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы прогнозируем, что сегодня ближе к вечеру будут такие же явления, поскольку через Московскую область будет перемещаться холодный фронтальный раздел, — сообщил он. — Через регион будут проходить воздушные массы, сформированные над Атлантикой, их температурный фон будет умеренно прохладный — 20-22 градуса тепла. В регионе вчера было 30-32, сегодня в Москве 26-28 градусов, на востоке области – до 33. Поэтому на стыке этих двух воздушных масс: очень жаркой, пришедшей с юга и юго-востока — из Турции и Казахстана, и умеренно прохладной обостряется фронтальный раздел. Возникают условия для явлений, сопровождающихся значительными осадками. Прогнозируется также усиление ветра до 20 метров в секунду и гроза».

По словам эксперта, происходящее имеет четкое синоптическое объяснение.

«Ничего сверхъестественного не происходит», — заверил он.

По словам Вильфанда, в ситуации, когда в умеренных широтах длительное время держится субтропический, жаркий воздух, всегда возникают условия для неустойчивости в газовой динамике. Могут образоваться завихренности.

«Когда неустойчивость достигает больших значений, начинается быстрое перемещение воздушных масс от поверхности земли в верхние слои атмосферы. Происходит конденсация водяных паров и облакообразование. И, если интенсивность этого процесса значительная, возникают условия для явлений, наблюдавшихся вчера — это гроза, ливень, град, усиление ветра», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля в ряде районов Москвы и Московской области наблюдались ливни, гроза и сильный штормовой ветер.