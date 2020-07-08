Опрокинувшееся судно с тысячами Hyundai и Kia затопят в океане

Москва, 8 июля. Грузовое судно MV Golden Ray, которое опрокинулось на бок в Атлантическом океане осенью прошлого года, решили затопить. Для этого спасателям потребуется распилить корпус корабля.

Напомним, незадолго до крушения 200-метровое судно вышло из порта американского Брансуика и направилось в сторону Балтимора, однако до конечной точки добраться кораблю было не суждено. В начале сентября 2019 года Golden Ray перевернулся на бок в полутора километрах от порта в месте, где глубина моря составляет всего 11 метров. На борту судна находились 24 члена экипажа, все они были спасены, однако сам корабль с момента крушения дрейфовал в водах.

Ситуация осложнялась тем, что Golden Ray перевозил 4,2 тысячи новых автомобилей Hyundai и Kia. Во все машины перед отправкой залили технические жидкости. Кроме того, баки самого корабля были заправлены тысячами галлонов топлива. Поскольку спасательная операция заключается в разрезании корпуса корабля, большое количество воспламеняющихся веществ на борту может привести к возгоранию.

В итоге спасатели решили, что риск оправдан. Под корпусом судна пропустят специальную цепь, пишет «Царьград». Предварительно на корпусе Golden Ray закрепят металлические конструкции, за которые после распила можно будет поднять секции корабля. После этого части сухогруза погрузят на баржи и затопят.