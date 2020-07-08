Брутер назвал причину «маневров» баржи, способной достроить «Северный поток — 2»

Баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить «Северный поток — 2», вошла в воды Дании. Политолог Владимир Брутер считает, что сейчас судно ждет апелляции на разрешение датских властей достроить газопровод и готовится к потенциальным работам. Подробнее о том, с чем могут быть связаны «маневры» баржи, — в статье Федерального агентства новостей.

Данные порталов по отслеживанию судов говорят, что сейчас «Фортуна» отдаляется от острова Борнхольм, где расположен недостроенный участок газопровода. Накануне судно зашло в немецкий порт «Мукран», где хранятся трубы для «Северного потока — 2». Сейчас баржа находится в датской части Балтийского моря.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что строительство «Северного потока — 2» невозможно начать до 3 августа — пока не завершится срок апелляции на разрешение, выданное властями Дании. Эксперт предположил, с чем связаны передвижения «Фортуны».

«Трубоукладчик не начнет работу до 3 августа. Возможно, сейчас он либо определяет необходимость работы на местах, либо будет создавать какой-то запас труб на случай, если придут вспомогательные суда. Разрешение дано на два судна, поэтому вполне возможно, что там будут вестись какие-то технические работы», — сказал Владимир Брутер в комментарии ФАН.

Дания выдала обновленное разрешение на достройку газопровода в понедельник, 6 июля. Теперь оператор проекта, Nord Stream 2 AG, может использовать при строительстве якорные суда. Приступить к работам по укладке труб можно будет после того, как истечет срок подачи апелляции на это решение.

Владимир Брутер отметил, что у Дании была возможность не давать согласия на строительство, и сейчас Копенгаген вынужден лавировать между интересами Германии и США.

«Дания — единственная страна, которая граничит только с Германией, и она достаточно сильно от нее зависит. Мне кажется, датчане должны были дать разрешение в каком-то виде и смотреть, что из этого выйдет дальше. Если все будет спокойно, и американцы не будут очень сильно давить, тогда оно пройдет. А если что-то пойдет не так, у датчан еще есть возможность отыграться. В целом, Дания находится между Германией и США и пытается в этом смысле лавировать. Поэтому пока рано говорить, что все хорошо», — объяснил Владимир Брутер.

США выступают против реализации проекта, так как заинтересованы в продаже собственного топлива, сжиженного природного газа, на европейском рынке. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против компаний — участниц строительства газопровода. Практически сразу после этого судно швейцарской компании Allseas, занимающееся трубоукладкой, остановило строительство. В начале июля 2020 года Сенат США включил дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2» в проект бюджета национальной обороны.

Владимир Брутер выразил уверенность, что проект будет реализован, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

«Технически он будет готов к эксплуатации в любом случае — его просто так не оставят. Как он будет работать и в каком режиме, зависит от многих факторов, в том числе от того, какие санкции введут США. В том, что они их введут, у меня нет сомнений. Вопрос в том, насколько они будут жесткими. <…> Думаю, процесс введения новых санкций и процесс достройки будут идти одновременно», — подытожил Владимир Брутер.

Напомним, «Фортуна» является одним из судов, которое способно достроить газопровод. Второе судно, которое может участвовать в строительстве, — трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас находится в немецком порту «Мукран».