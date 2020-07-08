Королевский биограф назвал причину конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Лондон, 8 июля. Королевский биограф Том Куинн раскрыл подробности конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон, сообщил Daily Mail.

По его словам, причиной конфликта стало отношение герцогини Сассекской к сотруднику Букингемского дворца, который отказался выполнять ее поручение, отметив, что работает на Миддлтон.

Маркл закатила скандал, герцогиня Кембриджская, увидев это, заступилась за своего работника. Миддлтон ужаснула топавшая ногами и кричавшая на сотрудника Букингемского дворца Маркл.

Этот инцидент стал последней каплей для герцогини Сассекской. После скандала она решила отдалиться от королевской семьи вместе с супругом, принцем Гарри, указал телеканал 360.

Сообщения о разногласиях в королевской семье появляются частенько. Ранее говорилось, что ссора между супругами принцев произошла во время подготовки к свадьбе Маркл и Гарри. Согласно протоколу, подружки невесты должны носить колготки, однако была жаркая погода, и герцогиня Сассекская разрешила им не надевать их. Это вызвало негодование у Миддлтон.

Весной принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Пара отказалась от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal, чтобы уехать в США и заниматься своими делами, напомнил «Мир 24».