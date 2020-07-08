Мама Жанны Фриске рассказала, как певица любила отмечать свой день рождения

Москва, 8 июля. Мать Жанны Фриске Ольга Копылова рассказала, как ее дочь любила отмечать день рождения. По ее словам, если бы Жанна была жива, они бы собрались узким семейным кругом.

Сегодня Фриске исполнилось бы 46 лет.

«Жанна всегда к нам приезжала, готовила какие-то блюда, привозила редкие сладости, которые даже я не пробовала. Мы всегда отмечали праздник в семейном кругу», — поделилась Копылова в комментарии Nation News.

Мать артистки добавила, что ее дочь не любила шумные компании, несмотря на свою популярность, и праздновать дни рождения приезжала в родительский дом как обычный ребенок.

Сегодня могилу артистки на Николо-Архангельском кладбище посетила и ее сестра Наталия. Об этом женщина рассказала в сторис в своем Instagram. Она также опубликовала архивное фото, на котором обнимаем Жанну. В руках у певицы огромный букет цветов, сообщает Пятый канал.

Подписчики в комментариях выразили соболезнования Наталье и написали слова поддержки. Многие признались, что до сих пор не могут поверить, что Фриске умерла.