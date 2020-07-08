Уникальный ледокол «Лидер» сделает Россию недосягаемой в покорении Арктики

Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Уникальность и важность этого события для России трудно переоценить: речь идет о новой странице в истории не только отечественного ледокольного флота, но и всей судостроительной отрасли.

О перспективах постройки нового ледокола, который сделает Россию недосягаемой в покорении Арктики, — в материале Федерального агентства новостей.

Звезда Дальнего Востока

Начнем с того, что постройкой сверхмощного ледокола будет заниматься совершенно новая верфь. Несмотря на то, что история судостроительного предприятия «Звезда» началась еще в далеком 1954 году, до последнего времени старая верфь занималась переоборудованием и ремонтом дизельных и атомных подводных лодок в составе Тихоокеанского флота РФ. А вот для постройки крупных надводных судов рядом с территорией старого завода была создана новая верфь, получившая название ССК «Звезда».

Строительство новой «Звезды» началось в 2009 году. Партнерами в этом проекте выступили Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), профинансировавшая 80% проекта, и корейская корпорация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, вложившая оставшиеся 20% средств. В 2012 году Daewoo продала свою долю российским компаниям «Роснефть» и «Газпромбанк», после чего верфь стала полностью отечественным предприятием.

Уникальность «Звезды» в том, что на верфи можно строить и ремонтировать большие суда. До последнего времени наш Дальний Восток был лишен такой возможности, и крупные суда после постройки приходилось перегонять с европейских верфей. Это не снимало проблем с поддержанием работоспособности судов, ведь в случае регулярных или аварийных ремонтов крупным кораблям приходилось все равно обслуживаться в соседних странах — Японии, Китае или Южной Корее.

Поэтому уже первый этап строительства «Звезды» радикально изменил ситуацию: верфь смогла производить на своих мощностях суда дедвейтом (полным водоизмещением) до 145 тысяч тонн. На втором этапе «Звезда» сможет строить суда ледового класса, нефтяные платформы, газовозы и танкеры водоизмещением 350 тысяч тонн, длиной до 300 метров и шириной до 75 метров. Это соответствует уровню возможностей крупнейших судостроительных предприятий мира и позволит в перспективе полностью перенести постройку дальневосточного флота для нужд России в Приморский край.

Для выполнения этой задачи в сентябре 2018 года на «Звезде» стартовало строительство крупнейшего в России сухого дока длиной 500 метров. Сдача этого дока намечена на нынешний год, но полностью вторая очередь новой верфи сможет заработать позднее — к 2024 году. Предприятие станет одним из флагманов российского судостроения, после запуска всех цехов и объектов на нем будут работать более 10 000 человек.

Таким образом, первая уникальность события в том, что постройку нового ледокола будет вести новейшая верфь, для которой этот проект станет настоящей проверкой возможностей.

Звезда Арктики

Надо сказать, что создание головного ледокола проекта 10510 «Лидер» будет достаточно сложным и затратным по времени начинанием. До сих пор никто в мире не строил столь могучих судов, способных осуществлять безусловную круглогодичную навигацию в Арктике, включая ее самую суровую, восточную часть.

Поэтому сроком сдачи первого «Лидера» сразу объявлен 2027 год — построить столь специфическое и сложное судно за несколько месяцев просто нереально. Но впоследствии опыт постройки и эксплуатации головного ледокола хотят распространить на целую серию судов — к 2033 году «Росатомфлот» планирует иметь в своем распоряжении флот из трех ледоколов этого проекта.

Проект «Лидера» имеет альтернативное название — ЛК-120Я. Буква «Я» означает ядерную силовую установку, а цифра «120» соответствует мощности на валу, которая для «Лидеров» будет составлять 120 МВт. Насколько это много?

Старые ледоколы еще советского проекта «Арктика», из которых в строю сегодня осталось только два самых новых, «Ямал» и «50 лет Победы», имели мощность 55 МВт. Новые ледоколы проекта ЛК-60Я, которые сейчас достраиваются в Санкт-Петербурге, мощнее: у них на валу «крутятся» целых 60 МВт. Но тут зависимость нелинейная: сама по себе мощность ледокола не связана напрямую с его ледовой проходимостью, на которую, кроме того, влияет масса иных факторов. В частности, при увеличении мощности ЛК-60Я по сравнению с «Арктиками» лишь на 9% их ледопроходимость возросла на целых 15% — с 2,25 до 2,8 метров.

Такое же увеличение ледопроходимости ожидают и от «Лидеров». Согласно расчетам, новые ледоколы смогут свободно идти в сплошном льду толщиной до 4,3 метров. На деле это означает «где и когда угодно, по всей Арктике»: согласно последним спутниковым наблюдениям, большая часть Северного Ледовитого океана покрывается зимой льдом толщиной лишь около 2 метров, а на наиболее сложных участках, у берегов Гренландии, Аляски и Чукотки, она может достигать 3,5 метров.

Впрочем, смысл 120 МВт еще и в другом. Если во льду толщиной 3–4 метра «Лидер» будет скорее «ползти» на скорости 1–2 узла, то при двухметровом льде, который был близок к пределу ледопроходимости старых «Арктик», он будет просто «лететь» на скорости 12 узлов. Это соответствует обычной скорости крупных надводных кораблей в караване — то есть суда ледового класса смогут идти в караване «Лидера» в тяжелых ледовых условиях практически с такой же скоростью, как и по чистой воде. Лишь успевая уворачиваться от громадных льдин в кильватере…

Об этом, кстати, проектировщики тоже подумали. Потребности растущего в тоннаже единичного судна флота арктических танкеров и газовозов уже учтены в эскизах предыдущего проекта ЛК-60Я. Новые ледоколы, четвертый и пятый в типе ЛК-60Я, будут на 5 метров шире — этот габарит поднимется с 33 до 38 метров. Это обеспечит более высокую скорость проводки танкеров-газовозов ледового класса, так как на сегодняшний день «Кристоф де Маржери» и однотипные с ним суда, имея ширину 50 метров, буквально «протискиваются» по ледовому маршруту вслед за «Арктиками», поскольку ширина старых ледоколов составляет лишь 30 метров.

По сути дела, сегодня арктические газовозы своими мощными, усиленными корпусами проделывают часть работы ледоколов. Это негативно влияет на их основную задачу — перевозку сжиженного природного газа — и снижает ресурс этих уникальных судов. Поэтому для «Лидера» изначально выбрана гораздо большая ширина корпуса, соответствующая крупным танкерам и газовозам: этот ледокол будет иметь ширину в 46 метров. В сочетании с уникальной ледопроходимостью такая конструктивная особенность сделает его уникальным арктическим инструментом, которого ни у одной из стран нет даже в самых смелых проектах.

Таким образом, Россия начала постройку уникального корабля, создание которого станет вехой и в освоении Арктики, и в создании новой судостроительной базы на Дальнем Востоке.