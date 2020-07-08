Орлова почтила память Фриске в день рождения певицы

Москва, 8 июля. Актриса и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова посвятила пост в Instagram своей коллеге и подруге Жанне Фриске, которая скончалась от рака.

8 июля певица Жанна Фриске отпраздновала бы 46-й день рождения. В этот день ее вспоминают друзья и родные.

Одна из ближайших подруг Фриске — Ольга Орлова опубликовала несколько старых совместных фотографий. На них певицы молодые и счастливые.

«Сегодня твой день», — написала Орлова.

Поклонники отреагировали на этот пост.

«Будем очень очень скучать, будем о тебе вспоминать, даже если ты далеко», — заверила полписчица. «Светлая память Жанне! Твоя звезда горит на небесах! С днем рождения, Ангел», — написала фанатка. «Обожаемая Жанна, память о тебе навсегда останется в песнях», — пообещала подписчица. «Вечная память, жалко так ее. Жанна красивая, молодая, жить и жить бы еще, воспитывать сыночка», — с грустью написала поклонница.

Фриске не стало в 2015 году, у нее остался сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева. После смерти певицы Шепелев написал книгу «Жанна», в которой рассказал правду о жизни и творческом пути любимой.