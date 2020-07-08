Военный эксперт: Украина прикрывает свою некомпетентность обвинениями ЛНР в пожарах

Последние четыре дня в регионе стояла страшная жара, до 40 градусов в тени, сопровождавшаяся сильными ветрами. Скорее всего, это и стало причиной возгорания в лесных массивах на оккупированной части Луганской Народной Республики — в Новоайдарском районе.

Три дня украинские оккупационные власти практически ничего не предпринимали, а сейчас так называемый «глава Луганской ОГА» Сергей Гайдай заявляет о том, что во всем виноваты власти ЛНР, которые якобы не предоставили режим тишины для того, чтобы те смогли использовать авиацию для тушения пожаров.

Хочу заверить, что это — наглая и подлая ложь. Есть меморандум об исполнении протокола по итогам консультации трехсторонней контактной группы о шагах, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициативы президента России Владимира Путина. Седьмой пункт этого документ запрещает использовать авиацию в тридцатикилометровой зоне от линии боевого соприкосновения.

От ближайшего очага возгорания до линии соприкосновения — 40 километров! То есть, о каком «режиме тишины» может идти речь, если это глубокий тыл?

Не говоря уже о том, что наша разведка неоднократно отмечала использование даже боевой авиации в районе Лисичанска и в Новоайдарском районе. И никто у нас никаких разрешений не спрашивал! Они спокойно летали на вертолетах, самолетах…

Заявления Гайдая просто кощунственны. Я не удивлюсь, если вскоре найдут причину в каких-нибудь наших «диверсантах» или еще в чем-то подобном, чтобы лишний раз обвинить нашу Народную милицию и правительство в этих пожарах, прикрывая тем самым свою некомпетентность и несостоятельность.

Очень страшно смотреть на происходящее. По разным источникам уже 8 жертв, причем среди мирного населения. 27 человек госпитализировано, среди них, по уточненным данным МВД Украины, 17 детей. Один человек считается пропавшим без вести. Свыше ста домов было уничтожено огнем, и из-за бездействия украинских властей люди остались без крова. То есть, все очень серьезно.

Что же касается дальнейшего развития ситуации с пожарами, то, думаю, скорее всего, поможет погода. Сейчас пасмурно, на сегодня передавали дожди. Это немного сократит очаги возгорания. Поможет Божий промысел.

От пожаров, конечно, никто не застрахован. У нас тоже горят поля, у нас тоже очень сложная ситуация — МЧС ЛНР работает на износ. Но хочется отметить, что мы не утратили свой потенциал. Россия в свое время поставила нам большое количество пожарной техники, которая на данный момент позволяет справляться с пожарами и очагами возгорания.

Не будем загадывать, но хочется надеяться, что у нас такой катастрофы не случится, потому что у власти у нас нормальные, адекватные люди.