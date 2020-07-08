Экономисты назвали сроки укрепления рубля

На динамику курса рубля во многом оказывают негативное влияние внешние факторы, включая санкционное давление и угрозу второй волны коронавируса. Подробнее о ситуации вокруг отечественной валюты — в материале Федерального агентства новостей.

Снижение рубля

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, доллар поднялся на 0,17% — до 71,95 рубля. Курс евро вырос на 0,08% — до 81,3 рубля.

Внешние факторы

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что на динамику курса рубля во многом оказывают негативное влияние внешние факторы. Это рост опасений второй волны коронавируса, усиление санкционной риторики в отношении России со стороны США и Великобритании, опасность нарастания новых торговых войн (США и Китая, США и Европы).

«Кроме того, в ситуации неопределенности и по причине снижения ключевой ставки ЦБ РФ нерезиденты значительно снизили интерес к российским ОФЗ, а Минфин сократил объемы продажи валюты в два раза по сравнению с последними неделями. Также на фоне снятия карантинных ограничений растет объем импорта, в связи с чем ощущается повышенный спрос на иностранную валюту», — пояснил Артем Деев.

Однако, заметил эксперт, приближение налогового периода и относительно высокие и стабильные нефтяные котировки смогут оказать поддержку отечественной валюте ближе к концу июля. В среднесрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 71–72 в паре с долларом и на отметке 80–81 в паре с евро.

В ожидании санкций

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин заметил, что ранее российский рубль заметно слабел, несмотря на относительно стабильную динамику нефти. Во-первых, это может быть результатом восстановления отложенного спроса на импорт по мере снятия ограничений в стране. Бизнес конвертирует рубли в валюту для пополнения запасов. Во-вторых, падение рубля обусловлено оттоком из ОФЗ. Инвесторы фиксировали позиции в гособлигациях, ожидая того, что цикл по снижению рублевых ставок близок к завершению.

«Кроме того, на курс рубля в паре с долларом могла давить конвертация крупными участниками дивидендов российских компаний. Плюс на прошлой неделе вновь поднимались разного рода темы вокруг санкций со стороны США. Также сказались ожидания падения объема продаж валюты со стороны ЦБ. С 8 июля их объем будет снижен на 44% относительно июня, до 5,7 млрд рублей в день», — пояснил Карпунин.

По мнению экономиста, на этой неделе мы видим завершение тенденции бегства из ОФЗ, что в свою очередь поддерживает курс рубля. Ожиданий повторного оттока из гособлигаций в ближайшие недели пока нет.

«В ближайшие дни ожидаю нейтральную динамику по рублю в районе 70,5–72 за доллар», — заключил Карпунин.

Ранее японский финансист Юсукэ Оцубо рассказал об удивительной стабильности российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Он считает, что «корона-шок» стал для России не таким уж и страшным.