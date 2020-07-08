Вдовец Глаголевой заплатит российскому бизнесмену 51 млн рублей долга

Москва, 8 июля. Вдовец актрисы и режиссера Веры Глаголевой Кирилл Шубский должен выплатить российскому бизнесмену 51 млн рублей. Такое решение принял суд.

Шубский был поручителем одной строительной компании, которая не вернула деньги. В связи с этим девелопер Дмитрий Бауськов обратился в суд с требованием взыскать с предпринимателя долг по договору поручительства — 52 млн рублей.

Стороны решили договориться и прекратить дело. Суд утвердил мировое соглашение и уменьшил сумму долга на миллион, пишет «Вечерняя Москва».

Кирилл Шубский владеет предприятием по производству оборудования, занимается грузоперевозками и в настоящее время возглавляет холдинг «РТ-Химкомпозит».

Бизнесмен Кирилл Шубский стал вторым мужем Веры Глаголевой, в браке у них родилась дочь Анастасия. Сейчас девушка замужем за известным российским хоккеистом Александром Овечкиным, которому подарила двух сыновей.

Глаголева и Шубский прожили вместе более 25 лет. Однако в их семье было не все гладко. Режиссер догадывалась об изменах мужа, а потом и вовсе узнала, что у Шубского есть ребенок на стороне, несмотря на то, что мужчина пытался скрыть внебрачного сына, которого родила гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в 2005 году.