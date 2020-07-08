Напуганные С-500 поляки призвали Варшаву дружить с Россией ради безопасности

Варшава, 8 июля. Польская общественность встревожилась после публикаций западных СМИ о том, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей» могут уничтожать сверхзвуковые цели в космосе. Читатели польского издания Interia оценили мощь российских С-500 и порассуждали о причинах, по которым РФ рассказала о новом оружии.

«День ото дня пугают Россией и русскими», — написал пользователь с ником olo, отметив, что запуганными людьми легче манипулировать.

Комментатор с ником realista напомнил, что Польша постоянно упрашивает Вашингтон окончательно испортить отношения с Москвой.

«Видимо для того, чтобы бедные поляки на своей шкуре ощутили всю мощь российского оружия», — предположил он.

«Если советские образцы, являющиеся «устаревшими», все еще могут наделать шума, то что же говорить о новейших разработках», — подчеркнул пользователь Abu Bakr, призвав Варшаву дружить с Россией ради собственной безопасности.

«Все, что есть у Польши, уничтожается даже С-300, да и вообще, РФ опережает нас в плане вооружений на сто лет», — отметил tan.

«Россия по неизвестной причине всегда заранее объявляет о своих секретных разработках. Никто и никогда не рассказывает секреты просто так. Русские чего-то боятся. США или Китая? Решили напугать врагов, а испугались мы», — цитирует «Политическое обозрение» одного из польских пользователей Сети.

Ранее военный эксперт Вадим Козюлин заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что С-500 «Прометей» — сугубо оборонительная система, потому не понятно, как она может угрожать польской общественности. Он также отметил, что тема российской угрозы уже стала удобным и накатанным путем в Европе.