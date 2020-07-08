Выход США из ВОЗ грозит ее функционерам «делом врачей» вокруг коронавируса

Президент США 7 июля уведомил Конгресс, что страна выходит из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Аналогичное уведомление поступило также в штаб-квартиры ВОЗ и ООН. Дональд Трамп давно грозился это сделать. Еще в апреле он прекратил финансирование — и вот, наконец, довел дело до конца, не считаясь с многочисленными последствиями.

Официально названная им причина — сговор между ВОЗ и Китаем, в результате которого Соединенным Штатам нанесен гигантский социально-экономический ущерб. Ситуация, мягко говоря, неоднозначная. США при Трампе вообще выходят из любых международных договоров и организаций, если считают это выгодным для себя.

Все началось еще с двух проектов Барака Обамы: Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства и Тихоокеанского торгового партнерства, которые «давали зеленый свет» транснациональным корпорациям, но резко снижали доходы федерального бюджета США. Указы о выходе из этих партнерств стали чуть ли не первыми документами международного значения, подписанными Трампом в качестве президента. Он сделал это 24 января 2017 года, в свой второй рабочий день в Белом доме.

В апреле 2017 года последовал указ о выходе США из ЮНЕСКО. В октябре 2018 года Белый дом стоял на грани выхода из Всемирного почтового союза. Общеизвестны трения между администрацией Трампа и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в том числе из-за выхода США из Парижских соглашений по климату. Та же самая история — с соглашением о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), которое Трамп заменил новым соглашением USMCA.

Официальный Вашингтон — также в одностороннем порядке — выходил из всех договоров, регулирующих стратегическую безопасность (впрочем, началось это еще в 2011 году, при Обаме, выходом из Договора ПРО 1972 года). Последним действующим, после «похороненных» американцами договоров по ракетам средней и меньшей дальности и по открытому небу, документом в этой сфере остается Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но его действие истекает в 2021 году, и он вряд ли будет продлен.

По большому счету, все это, как и режим санкций, включая «торговую войну» с Китаем, — следствия краха системы «однополярного мира» во главе с США, утраты этой страной статуса единоличного глобального лидера.

Трампа за это критикуют все кому не лень, называя его действия хаотическими, абсурдными и безответственными, сомневаясь не только в его договороспособности, но и в его адекватности. И во многом эта критика более чем обоснованна. Вопрос только в том, что на его месте делал бы сегодня любой другой американский политик, — та же Хиллари Клинтон, например. Возможно, вместо COVID-19 мы бы уже боролись с последствиями ядерной войны — те, кто выжил, разумеется…

Это, так сказать, одна сторона медали. Вторая заключается в том, что аппарат ВОЗ сегодня — через ряд фондов, типа Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Фонда Сороса и т. д., — практически полностью подконтролен глобальному пулу транснациональных корпораций, в том числе финансовых. Их политические структуры известны нам под названием Deep State, то есть «глубинного государства».

Это явный эвфемизм более адекватного термина Shadow State, «теневого государства», имеющего ту же аббревиатуру (SS), что и нацистская структура, осужденная Нюрнбергским трибуналом и занимавшаяся, в том числе, медицинскими экспериментами над людьми, включая узников «фабрик смерти».

Опять же, до президентства Трампа гигантский синдикат «большой фармы», врачебного сообщества, спецслужб и финансистов (который, по аналогии с военно-промышленным комплексом, уже предложено назвать «медико-промышленным комплексом») работал в полном согласии с Белым домом. Здесь можно вспомнить не только «птичий» и «свиной» гриппы, но и лихорадку Эбола, например. Однако сейчас их интересы немного, примерно на 90 градусов, разошлись и стали перпендикулярны друг другу.

Именно это и подтвердилось в ходе распространения нынешней коронавирусной инфекции, объявленной ВОЗ пандемией COVID-19, для чего даже были изменены прежние критерии пандемичности того или иного заболевания…

Видимо, следующим, за объявлением о выходе из ВОЗ, шагом Белого дома, если все это всерьез, должно стать начало специального расследования обстоятельств возникновения и распространения коронавируса. С арестом и допросами функционеров этой структуры. Так сказать, глобальное «дело врачей».

В проведении такого расследования, несомненно, объективно заинтересованы и Россия, и Китай, поскольку есть опасность того, что подобного рода «пандемии» все-таки имеют (или могут иметь в ближайшем будущем) искусственное происхождение и будут использоваться для подрыва национального суверенитета даже крупнейших держав современности.

Кстати, прецеденты подобного рода уже были — правда, «с другой стороны» и по другому поводу. Вспомним хотя бы дело Доминика Стросс-Кана, который возглавлял Международный валютный фонд (МВФ), такое же специализированное автономное учреждение ООН, что и Всемирная организация здравоохранения.