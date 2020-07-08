Звезда сериала «Мажор» рассказал, почему коллеги считают его жадным

Санкт-Петербург, 8 июля. Популярный российский актер, звезда сериала «ИП Пирогова» и «Мажор» Дмитрий Лысенков рассказал, почему коллеги считают его жадным.

У артистов нет стабильности в работе. Театральным актерам иногда везет и они попадают в кино, сказал Лысенков. Многие коллеги считают его «жадным и амбициозным человеком».

Лысенков признал, что готов много играть, и никогда не отказывается от ролей. По его мнению, у артиста должны быть «здоровые амбиции». В противном случае сложно быть профессионалом.

Эпидемия коронавируса высветила проблемы российских театров, отметил Лысенков. Она подстегнула их осваивать интернет-пространство, это привлекло новую аудиторию.

По мнению актера, «культура всегда убыточна», поэтому она нуждается в поддержке со стороны государства. Он предложил пересмотреть вопрос о заработных платах для руководства театров федерального подчинения.

Артист пояснил, что у некоторых руководителей месячный оклад больше зарплаты всей труппы.

«Поэтому давайте соразмерим аппетиты. Тогда и на зарплаты артистам и службам будет хватать», — добавил Лысенков, его слова приводит «Петербургский дневник».

Напомним, что Лысенков сыграл во втором сезоне сериала «Мажор». Он предстал перед зрителями в образе обаятельного судмедэксперта, который относился к своей работе с юмором и шутил с полицейскими.