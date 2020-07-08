Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Отец Фриске переживает, что транжира Шепелев оставит сына без наследства певицы

54
0 Оставить комментарий

Отец Фриске переживает, что транжира Шепелев оставит сына без наследства певицы

Москва, 8 июля. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов намерен разобраться с неразумными тратами бывшего возлюбленного дочери Дмитрия Шепелева. По словам мужчины, Шепелев растрачивает наследство Платона.

После смерти исполнительницы была продана ее квартира в Соединенных Штатах за 33,5 млн рублей. Вся сумма от продажи недвижимости была разделена между родителями покойной и ее сыном. Родные Фриске отказались от своей доли в пользу внука, чтобы он по достижению 18 лет смог распоряжаться этими деньгами сам.

Но денег ребенок может и не увидеть к своему совершеннолетию, переживает отец Фриске. Все дело в том, что транжира Шепелев тратит слишком большие суммы со счета сына.

Отец Фриске переживает, что транжира Шепелев оставит сына без наследства певицы

По словам Копылова, отец Платона снял со счета уже несколько миллионов. Полтора миллиона отдал на подготовку ребенка к школе, порядка 700 тысяч заплатил адвокатам, рассказал мужчина.

«Сейчас я хочу поехать в Америку, разобраться с этим вопросом. Мне хочется, чтобы у Платона оставались деньги, когда он вырастет. А пока получается, что Дмитрий Шепелев вовсю их тратит. И эти траты очень завышены», — сказал Копылов в интервью Teleprogramma.pro.

После смерти бывшей солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске в 2015 году, которая скончалась от рака мозга, в семье произошел конфликт. Шепелев, с которым певица состояла в отношениях и родила от которого сына, обвинил родных исполнительницы в краже средств. С тех пор родители звезды лишены возможности видеть своего внука Платона.

Новости партнеров

Источник: Teleprogramma.pro
Новости партнеров