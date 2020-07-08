Отец Фриске переживает, что транжира Шепелев оставит сына без наследства певицы

Москва, 8 июля. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов намерен разобраться с неразумными тратами бывшего возлюбленного дочери Дмитрия Шепелева. По словам мужчины, Шепелев растрачивает наследство Платона.

После смерти исполнительницы была продана ее квартира в Соединенных Штатах за 33,5 млн рублей. Вся сумма от продажи недвижимости была разделена между родителями покойной и ее сыном. Родные Фриске отказались от своей доли в пользу внука, чтобы он по достижению 18 лет смог распоряжаться этими деньгами сам.

Но денег ребенок может и не увидеть к своему совершеннолетию, переживает отец Фриске. Все дело в том, что транжира Шепелев тратит слишком большие суммы со счета сына.

По словам Копылова, отец Платона снял со счета уже несколько миллионов. Полтора миллиона отдал на подготовку ребенка к школе, порядка 700 тысяч заплатил адвокатам, рассказал мужчина.

«Сейчас я хочу поехать в Америку, разобраться с этим вопросом. Мне хочется, чтобы у Платона оставались деньги, когда он вырастет. А пока получается, что Дмитрий Шепелев вовсю их тратит. И эти траты очень завышены», — сказал Копылов в интервью Teleprogramma.pro.

После смерти бывшей солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске в 2015 году, которая скончалась от рака мозга, в семье произошел конфликт. Шепелев, с которым певица состояла в отношениях и родила от которого сына, обвинил родных исполнительницы в краже средств. С тех пор родители звезды лишены возможности видеть своего внука Платона.