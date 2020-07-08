Захарова призналась, чего ей не хватало во время режима самоизоляции

Москва, 8 июля. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призналась, что во время самоизоляции больше всего скучала по своей семье, с которой она долго не виделась.

По ее словам, ей также не хватало прогулок на свежем воздухе и встреч с друзьями. Она уточнила, что является добропорядочным гражданином, и, несмотря на наличие пропуска, максимально соблюдала требования самоизоляции.

«Я ездила только между квартирой и работой. А вот сейчас компенсирую все это с лихвой. Ведь такая прекрасная погода стоит в Москве… Так что мне больше всего не хватало общения с семьей и свежего воздуха, а также встреч с друзьями», — подчеркнула Захарова.

Как пишет РИА Новости, Захарова уточнила, что лето — это возможность съездить к кому-то на дачу, с кем-то встретиться и пообщаться. По ее словам, истосковавшиеся друг по другу россияне начинают вживую общаться с друзьями.

Ранее Захарова рассказала, что решение о возобновлении международного туризма будет приниматься правительством РФ с учетом мнения медиков об эпидемиологической обстановке. Дипломат подчеркнула, что в связи с пандемией каждая страна принимает свои логистические, пограничные и визовые меры для выработки новой формулы путешествий.

По словам представителя МИД, сейчас все выстраивается в направлении возвращения международного туризма, и есть надежда, что вскоре путешествия по миру возобновятся. При этом в приоритете остается оценка эпидемиологической обстановки специалистами.