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Клинцевич отреагировал на план США шпионить из космоса за российским гиперзвуковым оружием

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Клинцевич отреагировал на план США шпионить из космоса за российским гиперзвуковым оружием

Соединенные Штаты обеспокоены растущей военной мощью России, и это естественно: нам есть, чем удивить своих заокеанских геополитических противников, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее американское издание National Interest сообщило, что США ищут способы защититься от гиперзвукового оружия России и Китая. Дело в том, что впервые после холодной войны превосходство США в ракетных технологиях обоснованно поставлено под сомнение. Наличие у Москвы и Пекина гиперзвукового оружия вынудило американских «ястребов» принимать ответные меры: в частности, Пентагон требует увеличить на 13% ассигнования на финансирование ответа России и Китаю в этой области, речь идет о почти трех миллиардах долларов. Об этом в своей статье для NI сообщает военный эксперт, сотрудник американского совета по внешней политике Джеймс Грант.

По словам эксперта, США вынуждены признать паритет с Россией и Китаем в области ракетных технологий, а по некоторым параметрам — превосходство Москвы и Пекина.

«Поэтому Пентагон должен сделать приоритетными исследования и разработку средств защиты от гиперзвукового оружия», — отмечает Грант.

Для отслеживания такого оружия Пентагон планирует задействовать ближний космос, разместив специальные системы слежения, внедренные в 120 военных спутников, выведенных на низкую околоземную орбиту. Эта космическая «шпионская» система в перспективе поможет всем родам американских войск, считает эксперт. Дело за Конгрессом США, от которого зависит выделение денег на эту космическую программу.

Клинцевич отреагировал на план США шпионить из космоса за российским гиперзвуковым оружием

Россию приготовления США не пугают, тем более, что в нашей стране разрабатывается не только гиперзвуковое оружие, но и средства для борьбы с аналогичными вооружениями противника, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. А вот то, что американцы под прикрытием этой программы могут планировать «звездные войны», это крайне опасно, считает политик.

«У нас есть гиперзвуковое оружие, у китайцев оно дорабатывается, — отмечает Клинцевич. — Напомню: наша военная доктрина — оборонительная, мы ни к кому не имеем претензий, ни на кого не собираемся нападать.

Планы США наводнить космос спутниками-шпионами, отслеживающими наше оружие, мне понятны. В принципе они смогут этого достичь, но на это потребуется не менее десяти лет. Впрочем, мы не сомневались, что американцы будут пытаться за нами следить и нас контролировать».

Это необходимо учитывать, поэтому России также придется в ближайшие годы наращивать свою спутниковую группировку, предназначенную для сбора информации, в том числе о потенциальном противнике, отметил член профильного комитета Совфеда.

«Но я подозреваю, что в данном случае американцы лукавят. Пентагон, требуя денег на программу слежения, озвучивает одну причину, но на самом деле цели у американских «ястребов» другие.

Впрочем, они уже не скрывают, что, вопреки международным договоренностям, планируют вывести оружие в космос. Видимо, они намерены решать какие-то другие задачи, а не те, которые заявляются официально. В том числе есть подозрения, что США не оставляют опасных планов по размещению в космосе ядерного оружия».

Клинцевич отреагировал на план США шпионить из космоса за российским гиперзвуковым оружием

По словам Клинцевича, такие сигналы и намеки постоянно проскальзывают в выступлениях американских военных экспертов, которые озвучивают якобы только свою точку зрения.

«Все это вызывает серьезные опасения. Такие планы — это попытка втянуть Россию в новую гонку вооружений, цель которой — ослабить нашу экономику. Однако ничего из этого не выйдет: мы, создавая наши новейшие вооружения, давно сделали ставку на качественные параметры, а не на количественные показатели.

Военные планы США мы, естественно, будем учитывать. При этом хотим предупредить: не пытайтесь осуществлять недружественные действия в отношении нашей страны под видом якобы «наблюдений». То, что такие приготовления в США ведутся, мы знаем, и это вызывает беспокойство.

Призываем отказаться от подобных планов, ни к чему хорошему это не приведет», — предупредил Франц Клинцевич.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, как бы к этому нас ни подталкивали НАТО и «ястребы» из Пентагона.

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