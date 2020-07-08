Клинцевич отреагировал на план США шпионить из космоса за российским гиперзвуковым оружием

Соединенные Штаты обеспокоены растущей военной мощью России, и это естественно: нам есть, чем удивить своих заокеанских геополитических противников, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее американское издание National Interest сообщило, что США ищут способы защититься от гиперзвукового оружия России и Китая. Дело в том, что впервые после холодной войны превосходство США в ракетных технологиях обоснованно поставлено под сомнение. Наличие у Москвы и Пекина гиперзвукового оружия вынудило американских «ястребов» принимать ответные меры: в частности, Пентагон требует увеличить на 13% ассигнования на финансирование ответа России и Китаю в этой области, речь идет о почти трех миллиардах долларов. Об этом в своей статье для NI сообщает военный эксперт, сотрудник американского совета по внешней политике Джеймс Грант.

По словам эксперта, США вынуждены признать паритет с Россией и Китаем в области ракетных технологий, а по некоторым параметрам — превосходство Москвы и Пекина.

«Поэтому Пентагон должен сделать приоритетными исследования и разработку средств защиты от гиперзвукового оружия», — отмечает Грант.

Для отслеживания такого оружия Пентагон планирует задействовать ближний космос, разместив специальные системы слежения, внедренные в 120 военных спутников, выведенных на низкую околоземную орбиту. Эта космическая «шпионская» система в перспективе поможет всем родам американских войск, считает эксперт. Дело за Конгрессом США, от которого зависит выделение денег на эту космическую программу.

Россию приготовления США не пугают, тем более, что в нашей стране разрабатывается не только гиперзвуковое оружие, но и средства для борьбы с аналогичными вооружениями противника, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. А вот то, что американцы под прикрытием этой программы могут планировать «звездные войны», это крайне опасно, считает политик.

«У нас есть гиперзвуковое оружие, у китайцев оно дорабатывается, — отмечает Клинцевич. — Напомню: наша военная доктрина — оборонительная, мы ни к кому не имеем претензий, ни на кого не собираемся нападать. Планы США наводнить космос спутниками-шпионами, отслеживающими наше оружие, мне понятны. В принципе они смогут этого достичь, но на это потребуется не менее десяти лет. Впрочем, мы не сомневались, что американцы будут пытаться за нами следить и нас контролировать».

Это необходимо учитывать, поэтому России также придется в ближайшие годы наращивать свою спутниковую группировку, предназначенную для сбора информации, в том числе о потенциальном противнике, отметил член профильного комитета Совфеда.

«Но я подозреваю, что в данном случае американцы лукавят. Пентагон, требуя денег на программу слежения, озвучивает одну причину, но на самом деле цели у американских «ястребов» другие. Впрочем, они уже не скрывают, что, вопреки международным договоренностям, планируют вывести оружие в космос. Видимо, они намерены решать какие-то другие задачи, а не те, которые заявляются официально. В том числе есть подозрения, что США не оставляют опасных планов по размещению в космосе ядерного оружия».

По словам Клинцевича, такие сигналы и намеки постоянно проскальзывают в выступлениях американских военных экспертов, которые озвучивают якобы только свою точку зрения.

«Все это вызывает серьезные опасения. Такие планы — это попытка втянуть Россию в новую гонку вооружений, цель которой — ослабить нашу экономику. Однако ничего из этого не выйдет: мы, создавая наши новейшие вооружения, давно сделали ставку на качественные параметры, а не на количественные показатели. Военные планы США мы, естественно, будем учитывать. При этом хотим предупредить: не пытайтесь осуществлять недружественные действия в отношении нашей страны под видом якобы «наблюдений». То, что такие приготовления в США ведутся, мы знаем, и это вызывает беспокойство. Призываем отказаться от подобных планов, ни к чему хорошему это не приведет», — предупредил Франц Клинцевич.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, как бы к этому нас ни подталкивали НАТО и «ястребы» из Пентагона.