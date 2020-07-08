Генерал ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов

Москва, 8 июля. Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал, как вычисляют шпионов. Сведения о наличии зарубежного информатора или так называемого «крота» обычно приходят из-за рубежа, объяснил он.

Этот «крот», по словам Михайлова, «сидит в нашей норе и ворует семечки», до тех пор, пока его не вычисляет контрразведчики. Информация об иностранном агенте в структурах страны, как правило, приходят из-за рубежа.

«Мы получаем информацию оттуда, что вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, которые позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические какие-то выводы», — пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

После этого сотрудники спецслужб начинают поиск лица, который имеет доступ к секретной информации и может выдать или уже выдал информацию, составляющую гостайну. Как отметил Михайлов, многое зависит от мастерства и способности анализировать обстоятельства.

Генерал ФСБ добавил, что из-за таких «кротов» стране может быть нанесен репутационный и технологический ущерб.

Напомним, накануне в Москве задержали экс-журналиста «Коммерсанта», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в госзмене. По данным ФСБ, он сотрудничал со спецслужбами Чехии. 7 июля Лефортовский суд арестовал его до 6 сентября.