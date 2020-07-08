Больные раком кожи Сенчукова и Рыбин разделись и шокировали фанатов

Москва, 8 июля. Певица Наталья Сенчукова с мужем — солистом группы «Дюна» Виктором Рыбиным — провели день на воде, несмотря на предупреждения об урагане. Супруги отдыхали под грозовыми тучами на собственном судне. Видео появилось в социальной сети.

При этом пара, которая несколько лет борется раком кожи, отдыхала без одежды. Сенчукова надела яркое бикини, а Рыбин оголился по пояс, вызвав недоумение у поклонников. Подписчики начали давать паре советы.

«Нельзя, вам так загорать», — напомнили они им. «Вы уже сгорели, так нельзя! Пофигизм тут неуместен», — отругали кумиров. «Как вам не страшно?» — прокомментировала шокированная публика.

Сенчукова успокоила фанатов, сообщив, что они с мужем разделись из-за жары, а не ради загара. По словам певицы, пара продолжает заботиться о своем здоровье. Красный цвет кожи Рыбина она назвала естественным.

«Если кто переживает, то мы не загораем. А Виктор всегда такого цвета», — утверждает Сенчукова.

Ранее Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о борьбе с раком кожи, который появился одновременно у обоих супругов. По словам Рыбина, сначала болезнь проявилась у его супруги в виде пятна на ноге размером около сантиметра в диаметре. Затем похожее пятно выступило у Рыбина на лице. Сначала музыкант обратился к косметологу, который убрал пятно. Однако через некоторое время оно появилось снова, увеличившись в диаметре.

Звездная пара сдала гистологические анализы в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского, а затем отправилась на отдых в Италию. Анализы выявили рак кожи, исполнителям пришлось вернуться.