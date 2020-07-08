Аналитик назвал причины повышения стоимости услуг сотовой связи в России

Спрос на услуги мобильной связи в период пандемии коронавируса значительно вырос, и сотовые операторы решили заработать на этом. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Такова была реакция собеседника ФАН на исследование информационно-аналитического агентства Content Review, аналитики которого предполагают увеличение тарифов на мобильную связь во второй половине 2020 года на 14%. Эксперты констатировали, что с декабря прошлого года стоимость связи в среднем увеличилась на 8%. Если в конце прошлого года тариф на мобильную связь в среднем стоил 270 рублей, то сейчас же его цена выросла до 291 рубля.

Таким образом предполагается компенсировать убытки от пандемии коронавируса. Операторы связи потеряли 30 миллиардов рублей. Аналитики полагают, что эти потери можно восполнить за счет повышения тарифов или подключения абонентами большего количества услуг.

Как объясняет аналитик Александр Разуваев, остановить рост стоимости сотовой связи в России может только Федеральная антимонопольная служба. Однако сейчас государственный орган слабо занимается контролем сотовых операторов.

«В начале 2000-х годов ФАС еще как-то смотрела на сотовые компании, когда быстро росла абонентская плата, а сейчас ведомство абсолютно равнодушно, не факт, что оно будет как-то сдерживать тарифы», — отметил Разуваев в комментарии ФАН.

Сотовые операторы утверждают, что поднятие цен на услуги связи необходимо для компенсации выручки, которая выпадает вследствие ограничительных мер из-за коронавируса. Как заметил эксперт, это действительно правда, но есть еще другие причины.

«За период пандемии спрос на услуги Интернета значительно вырос. Поэтому частично мобильные операторы решили заработать, подняв цены. Кроме того, у того же Теле-2 изначально очень заниженные тарифы. Они приводят их в соответствии с другими операторами. Тем не менее постоянного роста цен на связь не будет. Единственное, что может вызвать резкое подорожание тарифов — это падение рубля. Так или иначе, компании используют импортное оборудование. Однако вряд ли это случится», — пояснил он.

Еще в 1990-е годы сотовая связь считалась элитарной услугой среди «новых русских», бандитов и бизнесменов, напоминает эксперт. Однако сегодня ее может позволить себе практически каждый человек. При этом нынешний рост стоимости тарифов мобильных операторов сейчас не является столь существенным для россиян. По словам эксперта, этому способствует повышение номинальной заработной платы 5–6%.

«Во втором полугодии стоит ожидать стагнации доходов или даже падения. В то же время все ждут дальнейшего повышения тарифов на связь на 14%. В этом случае связь станет дороже, но все равно цены очень демократичные. Так, если посмотреть, то в мире российская связь по сравнению с другими странами очень дешевая», — сказал собеседник ФАН.

Разуваев прогнозирует, что подорожание тарифов вряд ли как-то скажется на спросе услуг мобильных операторов.

«Пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью россияне меньше не будут. Это нормальная ситуация и так было во всем мире. Когда тарифы росли, люди не переставали разговаривать. Именно поэтому акции сотовых компаний являются защитными бумагами в период кризиса, поскольку их выручка не сильно падает. Акционеры традиционно получают высокие дивиденды, которые выше по доходности, чем банковские ставки», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее об увеличении стоимости услуг проводной связи на 10% сообщал ресурс Telecom Daily. В ходе опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний журналистам удалось выяснить, что 38% респондентов прогнозируют рост тарифов на 10–15%. При этом 24% опрошенных заявили об увеличении стоимости услуг на 20% и более. Только 13% участников исследования ожидают неизменности цен.