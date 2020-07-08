Захарова рассказала о своем расслабляющем хобби

Москва, 8 июля. Посадка деревьев и цветов является одним из хобби, которое помогает расслабиться официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Об этом она рассказала в интервью.

«Когда появилась возможность перемещаться, и когда накал по вопросу вывоза [россиян из-за рубежа] спал, система уже работала, я начала выбираться за город​​​. Это одно из моих хобби. Я очень люблю природу, не только созерцать: я посадила много деревьев, цветов», — сказала представительница российского дипведомства.

По ее словам, недавно у нее на даче выросли привезенные из Белоруссии ирисы, любимые цветы мамы. Их в количестве 60 луковиц привезла коллега, которая была дипломатом в Минске. Посадка заняла три дня.

«Все поднялись, но не все зацвели, а порядка 15 цветов, очень красивых. Такая вот международная история про то, как из Белоруссии приехали цветы и украсили подмосковный участок», — отметила она.

Захарова также добавила, что у нее есть крымские хризантемы, привезенные с дачи гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле.

«Так что это действительно то хобби, которое позволяет расслабиться, перезагрузиться, и которое мне очень нравится. Кстати говоря, мы с коллегами приносим друг другу луковицы, ростки, цветы. Сложно, наверное, представить, что у меня такое хобби, но оно у меня есть. Кстати, в Instagram и Facebook я это активно выкладываю, мне действительно все это очень нравится», — призналась дипломат.

Также в интервью РИА Новости Захарова опровергла сообщения о том, что ее якобы собираются назначить послом в другой стране. Она заметила, что за годы дипломатической карьеры ей неоднократно приходилось опровергать подобные сообщения.