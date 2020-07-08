Бессараб назвала число россиян, имеющих право на две пенсии

Более 200 тысяч россиян имеют право на получение двух пенсий. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее в блоге «Сотрудник Пенсионного фонда» появилась запись о гражданах России, которые имеют право на получение двух пенсий. Речь идет о гражданских и военных пенсиях.

«Если гражданин отработал положенный стаж во ФСИН, ФСБ, прокуратуре, министерстве обороны и внутренних дел, то ему назначают военную пенсию, но многие продолжают работать на «гражданке». Именно в этом случае пенсионер имеет право на назначение второй пенсии по старости», — говорится в записи.

Автор блога отметил, что для получения двух пенсий необходимо выполнить ряд условий: гражданин РФ должен достичь установленного законом пенсионного возраста, стаж работы должен составлять не менее 11 лет, а суммарное количество пенсионных коэффициентов, по данным на 2020 год, — не менее 18,6. Если все эти факторы учтены, россиянин вправе обратиться в ПФР за назначением выплаты.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подтвердила, что некоторые россияне действительно обладают правом на получение двух пенсий. Парламентарий назвала число граждан РФ, получающих такие выплаты.

«Это более 200 тысяч человек», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Депутат подчеркнула, что для назначения таких пенсий должны быть особые условия. В 2019 году в ПФР сообщали, что право на одновременное получение двух пенсий имеют несколько категорий россиян. Как сообщала «Российская газета», это нетрудоспособные члены семей, пострадавших из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе ликвидаторов. Еще одну категорию получателей составляют участники Великой Отечественной войны, блокадники и те, кто стал инвалидом после военной травмы. Они получают пенсию по инвалидности и страховую по старости. Кроме того, право на две пенсии имеют родители и вдовы военнослужащих, погибших или умерших во время прохождения службы, либо вследствие военной травмы после увольнения. Госслужащие, космонавты и летчики-испытатели имеют право на получение страховой пенсии по старости и государственной — за выслугу лет.

«Это особые пенсии, особые условия для их получения. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, что люди имеют право на получение двух пенсий. Боле того, многие пенсии доведены до максимального уровня обеспечения. Например, пенсии инвалидов, участников Великой Отечественной войны объективно должны быть самыми высокими, и государство сегодня выполняет эти условия», — резюмировала Светлана Бессараб.

Напомним, в июле пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями, проиндексируют страховые пенсии. С 1 июля эту категорию пенсионеров не приравнивают к работающим гражданам. Проиндексированные выплаты россияне смогут получить уже в этом месяце. В среднем размер надбавки составит от 3000 до 3500 рублей.

Кроме того, в Пенсионном фонде сообщили, что отдельные категории пенсионеров получат в июле дополнительные выплаты. Рассчитывать на доплату смогут участники программы пенсионных накоплений. Отмечалось, что размер доплаты для каждого пенсионера будет индивидуальным, однако в среднем речь идет о сумме 12,7 тысячи рублей.