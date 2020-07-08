«Коммунисты России» заподозрили Собчак и ее мужей в шпионаже в пользу Чехии

Москва, 8 июля. Телеведущую Ксению Собчак и ее мужей нужно проверить на связь с иностранной разведкой, заявил исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Политик напомнил, что накануне телеведущую задержали на Лубянке за участие в одиночных пикетах в поддержку экс-сотрудника «Коммерсанта», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в связях со спецслужбой Чехии.

«Активность Собчак в том случае … может свидетельствовать о выполнении ей чьего-то задания», — заявил Малинкович в комментарии «Московскому комсомольцу».

Коммунист предупредил, что если суд установит виновность Сафронова, Собчак «может сесть в лужу», ведь у нее не может быть доказательств того, что журналист невиновен. По этой же причине Малинкович считает и выход на пикет звезды очень рискованным.

Политик также предположил, что Собчак сама имела какое-то отношение к шпионской деятельности.

«Тогда речь может идти об агентурной группе», — считает он.

Малинкович убежден, что ФСБ нужно изучить всю биографию Ксении начиная с детства, посчитать, сколько раз она посещала Чехию и что там делала, а также «владеет ли она чешским языком». Он добавил, что партия попросит силовое ведомство об этой проверке.

«Проверить стоит и мужей Собчак», — заключил он.

Заявления Малинковича уже прокомментировала сама журналистка, назвав это «новым уровнем ада от коммунистов».

Напомним, Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, но их брак распался. Осенью 2019 года она стала женой режиссера Константина Богомолова.