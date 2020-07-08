Волна протестов охватила Белград: что произошло в сербской столице этой ночью

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о политическом контексте беспорядков, охвативших Белград на фоне второй волны коронавируса.

В ночь со вторника на среду на улицы Белграда вышли тысячи граждан Сербии, недовольных повторным введением в городе карантинных мер (в том числе комендантского часа) из-за новой вспышки COVID-19. В начале все выглядело как мирная акция: люди собирались на площади и скандировали протестные лозунги.

Ровно до тех пор, пока группа радикально настроенных демонстрантов во главе с представителем оппозиционного движения «Двери» Срджаном Ного не попыталась взять штурмом здание парламента. Они смогли прорвать оцепление и бросили горящие факелы в холле Скупщины.

Для сохранения общественного порядка правоохранительные органы применили силу, а протестанты начали бросать в полицейских камни и бутылки, а также атаковать силовиков подручными средствами. К примеру, кувалдами.

Чтобы разогнать агрессивно настроенную толпу, полиция применила слезоточивый газ.

Беспорядки переместились на соседние улицы в центре Белграда. В ходе акции произошло несколько столкновений между демонстрантами и полицией: протестующие переворачивали и поджигали контейнеры для мусора.

А неподалеку от церкви Святого Марка они подожгли полицейский фургон, от которого загорелись два припаркованных рядом автомобиля.

Upravo su zapaljena policijska vozila. pic.twitter.com/uP9K0NOKRZ — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) July 7, 2020

На утро сербская столица напоминала оставленное поле боя: прохожих встречали разбитые витрины, перевернутые мусорные баки и обугленные машины.

Видим да су јавиле дежурне невладине организације попут “Београдског центра за људска права” и “Иницијативе младих за... Gepostet von Горан Весић am Dienstag, 7. Juli 2020

По данным правоохранительных органов, в центре города ночью собралось около пяти тысяч человек, из них 100-200 участвовали в штурме здания парламента. В ходе беспорядков пострадало по меньшей мере 43 сотрудника полиции и 17 гражданских лиц.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич пообещала, что государство и его институты будут защищать правовой порядок «как это делается в каждой демократически организованной стране». Она осудила действия оппозиции, которая стоит за «насильственным вторжением» в сербский парламент в то время, когда государство столкнулось с новым вызовом — второй волной коронавируса.

Председатель оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас заявил, что готов нести ответственность за демонстрации, которые проходят в центре Белграда.

«Никакая диктатура не длится вечно», — написал он в своем Twitter.

Кто вывел людей на улицы Белграда

Известно, что организатором протестной акции выступила Savez za Srbiju — группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим 21 июня парламентским выборам.

Protest protiv policijskog časa i suludog političkog iživljanja režima nad građanima Srbije.



Sutra, sreda, 08.07.2020. u 18,00, Plato Filozofski fakultet, Beograd.



Obavezne maske i propisno rastojanje. — Savez ZA Srbiju (@SavezZaSRB) July 7, 2020

Стихийно (или не очень) возникшим массовым протестам предшествовала победа на выборах в Скупщину правящей партии, которая получила свыше двух млн голосов из 3,3 млн пришедших на выборы граждан. При этом сразу после выборов докладчик Европарламента по косовскому вопросу Виола фон Крамон заявила, что партия Вучича одержала победу в «нечестной» борьбе, «используя СМИ и запугивая оппозицию».

«Сербии нужна не стабильность, а демократия», — сказала Виола фон Крамон.

А в мае этого года американская НПО Freedom House, активно работающая над «продвижением демократии» в Сербии, прямо заявила, что после нескольких лет «попрания Вучичем демократии» Сербия больше не может считаться демократической страной.

При этом ранее стало известно, что диалог по косовскому вопросу, который вновь был приостановлен из-за предъявленных Хашиму Тачи обвинений, вскоре будет возобновлен.

Belgrade Pristina Dialogue will resume on July 12 in Brussels with @JosepBorrellF @MiroslavLajcak @Avdullah @avucic to take forward work on comprehensive deal on normalisation of Kosovo Serbia relations. pic.twitter.com/DWCddPjvc4 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 6, 2020

12 июля Александр Вучич должен лететь в Брюссель, где он встретится с представителем самопровозглашенной республики Косово при посредничестве ЕС.

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