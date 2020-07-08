Долинский: Норкины не играли спектакль о счастливой семейной жизни, а обожали друг друга

Известный советский и российский актер, телеведущий Владимир Долинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился переживаниями о рано ушедшей из жизни Юлии Норкиной, супруге ведущего общественно-политических ток-шоу и автора телевизионных и радиопрограмм Андрея Норкина.

Заслуженный артист РФ — близкий друг семьи Норкиных — участвовал в церемонии прощания с Юлией на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине 6 июня. 14 июля исполнится 40 дней со дня смерти Юлии Норкиной.

«Если Андрей позвонит, мы обязательно поедем на 40 дней. Я был на похоронах. Моя жена вряд ли сможет со мной поехать, она себя не очень хорошо чувствует. А я поеду туда, где будет назначено, ведь по календарю это еще и рабочий день», — рассказал актер.

Владимир Долинский, вспоминая о Юлии Норкиной, назвал ее главные человеческие качества — это честность и справедливость.

«По-моему, у Юлии была такая всеобъемлющая любовь и, может даже слегка утрированная, жажда справедливости. Ее безумно волновало и ее убивало, когда к людям относились несправедливо, нечестно. Думаю, она из тех людей, которые не простили бы ни подлости, ни предательства, ни вранья. Она сама была очень честным человеком и не простила бы какой-то нечестности и двуличности другим людям».

Заслуженный артист РФ в беседе с ФАН опроверг домыслы некоторых блогеров, которые не принимают официальную версию кончины журналиста — инфаркт, а выдвигают свои предположения, порой очень оскорбительные для семьи Юлии.

«Я не ухожу от этих вопросов, от этих мыслей. Но не хочу говорить об этих глупостях, мне неприятно, противно, потому что знаю, что все это слобоблудие. Знаю, что они прекрасно жили. Она была душой для Андрея. Юля его обожала и гордилась им, а он очень гордился ею. По нашим ощущениям, моим, моей жены и моей дочери — это была счастливая семейная пара. Гордые и достойные люди».

Когда актера, понимающего смысл в лицедействе, спросили, считает ли он идиллию, царившую в семье Норкиных, заведомо внешним проявлением (говорят же, каждая хорошая семья — это хорошо сыгранный спектакль), Владимир Долинский резко возразил.

«Зачем? Вот объясните мне, для кого им было играть этот спектакль? Для своих детей, которых они любили? Или для меня играть этот спектакль, когда мы и так переговариваемся с пятого дня на шестой, бываем друг у друга на всех значимых датах? Невозможно. В каждой семье есть свои сложности и не все безоблачно. Наверняка, он где-то бросил носки и ей не понравилось, а она, понимаете ли, взяла и переложила его бумаги. Это жизнь, это всегда бывает. Но они любили друг друга, они гордились друг другом и прекрасно жили. Все, больше я не хочу это муссировать», — подчеркнул собеседник ФАН.

Владимир Долинский рассказал, что с журналистом Юлией Норкиной он познакомился много лет назад на телевидении и с тех пор актер и журналистка стали дружить семьями.

«Мы с ней сидели рядом, разговорились. У меня из глаз пошла слеза. Говорю: да у меня аллергия, дома кошка моя любимая, не знаю, что делать. И она мне предложила: «Если вы будете отдавать, я с удовольствием вам помогу». Это было начало многолетней дружбы семьями», — поделился воспоминаниями Долинский.

Семья актера до сих пор не может оправиться после смерти Юлии Норкиной

«У меня как кусочек сердца просто оборвался: у нас, у меня и у моей жены. Мне все время кажется, что достаточно набрать ее номер в телефоне и она скажет: «Доленька, Долюшка». Скажет каким-то своим чудесным, веселым, всегда энергичным бодрым голосом. Мне до сих пор не верится, что ее нет», — говорит Владимир Долинский.

Пока не известно, как будут организованы традиционные поминки на сороковой день после смерти Юлии Норкиной. Владимир Долинский сообщил, что не разговаривал на эту тему с супругом Юлии, Андреем Норкиным, в том числе и о какой-либо помощи.

«Никакая ему так сказать помощь — принести, поднести, взять, отвезти — ничего не надо. Андрею нужно внимание, понимание человеческое и все», — подчеркнул актер.

Он добавил, что планирует отметить скорбную дату 14 июля вместе со своей семьей.

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни. Она запомнилась не только как теле- и радиоведущая, но и как благотворитель. Брак с Андреем Норкиным продлился 25 лет, у ведущих четверо детей.