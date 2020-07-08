Захарова оценила вероятность возобновления международных путешествий

Москва, 8 июля. Решение о возобновлении международного туризма будет приниматься правительством РФ с учетом мнения медиков об эпидемиологической обстановке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в связи с пандемией каждая страна принимает свои логистические, пограничные и визовые меры для выработки новой формулы путешествий.

«У нас вопрос [о возобновлении международного туризма] решается непосредственно правительством, в первую очередь с опорой на данные медиков, Роспотребнадзора для того, чтобы самое главное, человеческие жизни, были сохранены», — сказала Захарова, отметив, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

По словам представителя МИД, сейчас все выстраивается в направлении возвращения международного туризма, и есть надежда, что вскоре путешествия по миру возобновятся. При этом в приоритете остается оценка эпидемиологической обстановки специалистами.

«Но решение будет приниматься правительством. Это не вопрос, который регулируется исключительно каким-то одним ведомством», — пояснила Захарова в интервью РИА Новости.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала срок восстановления туристической отрасли в России. По ее словам, это может произойти после пандемии коронавируса весной 2021 года. Отметим, что в России туристический сезон открылся уже 1 июля.