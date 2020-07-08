Третьего человека в мире удалось вылечить от ВИЧ

Бразилиа, 8 июля. Новый случай излечения от ВИЧ-инфекции зафиксирован учеными. Он стал третьим по счету и произошел в Бразилии. Пациентом, которому удалось побороть болезнь, стал 36-летний мужчина из Сан-Паулу.

Излечения удалось добиться с помощью агрессивного лечения. Больной принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3). Именно никотинамид заставлял зараженные клетки организма пробуждать латентный вирус. То есть они становились уязвимыми для иммунитета. Поразительный случай описало издание Science.

Курс терапии пациент прошел в марте 2019 года, после этого анализы не показали ВИЧ в его крови. Также максимально снизилось число антител. Ученые объяснили, что это свидетельствует о том, что в кишечнике и лимфатических узлах пациента не осталось зараженных клеток. Чтобы окончательно удостовериться, что организм пациента победил ВИЧ, планируют провести дополнительное исследование его лимфатических узлов и тканей кишечника,сообщает телеканал 360.

Как уточняет «Вечерняя Москва», во всем мире ВИЧ полностью победили только два человека — американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент (его настоящее неизвестно). Оба перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови.