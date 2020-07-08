Брухунова вышла на прогулку в «звериной» юбке и в панаме с историей

Москва, 8 июля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна показала модный аксессуар, который она приготовила на это лето.

Поклонники давно заметили, что у Татьяны Брухуновой экстравагантный вкус. При этом на новый «лук» жена юмориста тратит десятки тысяч рублей.

Брухунова заверила, что именно панама является трендом этого лета. Она показала желтый головной убор из хлопка, который купила в Риме семь лет назад в бутике MaxMara. Эту панаму звезда надела на прогулку.

Брухунова также показала оригинальную юбку от Akhmadullina Dreams и босоножки H&M. Поклонников привел ее внешний вид в восторг.