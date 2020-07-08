Брухунова вышла на прогулку в «звериной» юбке и в панаме с историей

Москва, 8 июля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна показала модный аксессуар, который она приготовила на это лето.
Поклонники давно заметили, что у Татьяны Брухуновой экстравагантный вкус. При этом на новый «лук» жена юмориста тратит десятки тысяч рублей.
Брухунова заверила, что именно панама является трендом этого лета. Она показала желтый головной убор из хлопка, который купила в Риме семь лет назад в бутике MaxMara. Эту панаму звезда надела на прогулку.
Брухунова также показала оригинальную юбку от Akhmadullina Dreams и босоножки H&M. Поклонников привел ее внешний вид в восторг.
«Обожаю ваши образы. Глоток свежего воздуха среди «силиконового гламура» наших селебрити в Инстаграм», — восхитилась фанатка.
«Прекрасный стиль у вас. Спокойный, элегантный, гармоничный. Приятно смотреть, а то кругом лишь голые жабы и силиконовая грудь», — сделала комплимент подписчица.
«У меня есть такая боевая панама путешественница, где только она не побывала. Выгорела немного, но такие благородные седины ее не портят, от них она еще милее. А вообще, панама — удобнейшее изобретение человечества, шляпу-то в случае чего в сумочку не положишь», — поделилась пользовательница.
«Панаму прикупила, но только младшему сыну», — добавила подписчица.
«Юбка-зверь», — заметила поклонница.