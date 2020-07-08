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Брухунова вышла на прогулку в «звериной» юбке и в панаме с историей

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Брухунова вышла на прогулку в «звериной» юбке и в панаме с историей

Москва, 8 июля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна показала модный аксессуар, который она приготовила на это лето.

Поклонники давно заметили, что у Татьяны Брухуновой экстравагантный вкус. При этом на новый «лук» жена юмориста тратит десятки тысяч рублей.

Брухунова вышла на прогулку в «звериной» юбке и в панаме с историей

Брухунова заверила, что именно панама является трендом этого лета. Она показала желтый головной убор из хлопка, который купила в Риме семь лет назад в бутике MaxMara. Эту панаму звезда надела на прогулку.

Брухунова также показала оригинальную юбку от Akhmadullina Dreams и босоножки H&M. Поклонников привел ее внешний вид в восторг.

«Обожаю ваши образы. Глоток свежего воздуха среди «силиконового гламура» наших селебрити в Инстаграм», — восхитилась фанатка.

«Прекрасный стиль у вас. Спокойный, элегантный, гармоничный. Приятно смотреть, а то кругом лишь голые жабы и силиконовая грудь», — сделала комплимент подписчица.

«У меня есть такая боевая панама путешественница, где только она не побывала. Выгорела немного, но такие благородные седины ее не портят, от них она еще милее. А вообще, панама — удобнейшее изобретение человечества, шляпу-то в случае чего в сумочку не положишь», — поделилась пользовательница.

«Панаму прикупила, но только младшему сыну», — добавила подписчица.

«Юбка-зверь», — заметила поклонница.

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