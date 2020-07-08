Сын Алибасова заявил, что экс-солист «На-На» Юрин его отравил

Москва, 8 июля. Адвокат семьи продюсера Бари Алибасова подал заявление в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело об отравлении Бари Алибасова-младшего. Об этом рассказал PR-директор Вадим Горжанкин.

Правозащитник Олег Сухов заявил, что его клиент подозревает в сговоре экс-участника группы «Интеграл», «На-На» Валерия Юрина, бывшего помощника своего отца Андрея Назарова и Ольгу Шукшину. По словам Бари-младшего, в конце апреля-начале мая они решили его отравить, чтобы завладеть активами.

28 июня сын продюсера пригласил Юрина и Назарова в гости. Бари-младший уверен, что ему в этот вечер что-то подсыпали.

«В тот вечер я сказал им, где находится сейф и какие там документы», — добавил он.

Бари-младший заявил, что у него пропали некоторые документы и что он располагает записью, на которой гости что-то ищут в его квартире.

Адвокат Сухов пояснил, что сын продюсера уверен — на его отца было совершено покушение ради активов семьи Алибасовых. Если вина Юрина и Назарова подтвердится, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2019 года Бари Алибасов попал в больницу с отравлением. Он по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Сейчас продюсер находится в психиатрической клинике.