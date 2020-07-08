Телегин не захотел делить с Пелагеей квартиру в Москве и Bentley

Москва, 8 июля. Хоккеист Иван Телегин прятал имущество от жены — певицы Пелагеи — и присвоил деньги. Как пишут средства массовой информации, развод звездной пары принял неожиданный оборот.

Хоккеист подал иск о разделе имущества, однако при этом умолчал о ряде нюансов. Речь идет о квартире, приобретенной им в браке с Пелагеей, а также автомобиле, купленной с продажи машины исполнительницы.

Как пишет «Стархит», очередное заседание по разводу Пелагеи и Ивана Телегина состоится в четверг, 9 июля. Спортсмен требует разделить совместно нажитое имущество — в том числе дом в ипотеке за 54 миллиона и квартиру, в которой сейчас живет Пелагея с трехлетней дочерью Таисией.

При этом певица хотела получить от супруга только алименты. Известно, что ежемесячно Телегину платят 3,5 миллиона рублей. По закону Пелагея имеет право на четверть этих денег. Как уточнил помощник адвоката Пелагеи, который не назвал своего имени, во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина.

«Она располагалась в престижном районе, в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли», — объяснил юрист.

Также спортсмен забрал себе дорогой автомобиль марки Bentley стоимостью 16 миллионов рублей.

Певица прожила в браке с Телегиным четыре года, однако решила разорвать отношения из-за того, что спортсмен закрутил роман на стороне. Это уже не первый развод для Телегина. Ранее он ради Пелагеи оставил стриптизершу Евгению Ноур с малолетним сыном. Впрочем, сама исполнительница утверждает, что развод произошел по обоюдному согласию.