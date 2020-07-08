Бережная рассказала, почему не состоялся ее брак с Сихарулидзе

Москва, 8 июля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная откровенно рассказала о своих отношениях с партнером Антоном Сихарулидзе. По ее словам, у пары могла быть семья.

Спортсменка стала гостьей программы «Судьба человека».

«Наши отношения с Антоном завязались в Санкт-Петербурге. Именно он после тяжелой травмы, которую я получила с предыдущим партнером, вернул меня на лед. Я сразу понимала, что мы будем с ним кататься вместе. Уже на первом чемпионате мира мы заняли девятое место, а потом стали только выигрывать», — вспомнила она в студии Бориса Корчевникова.

Бережная призналась: ей казалось, что когда-нибудь они с Сихарулидзе поженятся и создадут семью, но со временем их отношения переросли из романтических в родственные.

«Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошел в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь», — пояснила спортсменка.

В программе было показано интервью самого Сихарулидзе, однако он не комментировал личные отношения с бывшей партнершей, а высказался о трагедии, которая произошла с ней в 1996 году. Тогда Бережная каталась за Латвию в паре с Олегом Шляховым.

На одной из тренировок во время исполнения вращения фигурист коньком попал ей по голове, пробив височную кость и повредив оболочку мозга. Спортсменка перенесла две нейрохирургические операции, после которых заново училась не только ходить, но и говорить и читать. Повторно встала на лед Бережная именно с Сихарулидзе, который поддерживал ее весь послеоперационный период.