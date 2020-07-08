Китайские эксперты назвали самое грозное оружие российского спецназа

Пекин, 8 июля. Уникальный российский миномет 2Б25 «Галл» поможет укрепить позиции РФ на международном рынке вооружений, а также стать залогом военного преимущества страны. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

82-миллиметровые минометы разрабатывались для спецназа. На вооружение в армию РФ «Галл» поступил в 2019 году. Эксперты Sohu назвали главными преимуществами уникального миномета скорострельность и бесшумность.

«Опытные ветераны по звуку могут определить, откуда наносятся удары. Таким образом, обнаруженные неприятелем минометные позиции могут столкнуться с ответным огнем», — приводит выдержку из статьи китайского издания «ПолитРоссия».

Аналитики из КНР подчеркнули, что «Галл» способен нанести серьезный урон противнику и остаться при этом незамеченным. Именно поэтому некоторые иностранные СМИ уже назвали уникальный миномет самым грозным российским оружием.

Авторы Sohu высоко оценили конструкторские решения российских оружейников. Китайских аналитиков впечатлил малый вес миномета — 13 килограммов. Это позволяет эксплуатировать «Галл» лишь одному человеку, а также проводить операции в тылу противника.

«Россия — единственная страна в мире, владеющая уникальной технологией, позволяющей создавать минометы, которые по праву можно назвать бесшумными убийцами», — пишет Sohu.

Ранее эксперты китайского издания назвали российский корабль, который способен в одиночку поразить флот противника.