Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Москва, 8 июля. Мобильная связь в России во втором полугодии 2020 года может подорожать на 14%, считают аналитики агентства Content Review.

По данным специалистов, в первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь подорожали на 8%. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 — на 13%. Руководитель Content Review Сергей Половников отметил, что МТС, «Билайн» и «МегаФон» в течение первого полугодия провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, но делали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции. Тele2 же на рубеже апреля-мая резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, чем привлек внимание регулирующих органов.

Несмотря на подорожание связи специалисты обратили внимание, что индекс доступности связи практически не изменился (по сравнению с декабрем 2019 года) и составляет 6,5. Под индексом доступности понимается отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения.

С учетом средней заработной платы населения и тарифов самая доступная мобильная связь по оценке агентства в Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области, ХМАО, Ярославской и Магаданской областях. Менее доступна мобильная связь в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Калмыкии, пишет «Российская газета».