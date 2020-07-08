Фотограф Пугачевой «слил» в Сеть снимок загорающих на крыле самолета Королевой и Агутина

Москва, 8 июля. Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, Роман Родин, поделился раритетным кадром. Он опубликовал пост в Instagram.

Как объяснил автор, снимок был сделан в 1996 году. Отмечается, что тогда многие российские звезды поддерживали предвыборную кампанию первого президента России Бориса Ельцина «Проголосуй или проиграешь». Артисты летали на самолете в концертами по всей РФ.

«Вот вам фото из обещанных: Наташа Королева и Леонид Агутин загорают на крыле самолета Ту-154. 1996 год. Эксклюзив. Понятно, мною сделано фото на туре «Ельцин — наш президент», — подписал фотографию Родин.

На снимке запечатлены совсем еще молодые Королева и Агутин. Певец на снимке оголил торс, а исполнительница слегка задрала кофту, так чтобы был виден живот.

Ранее Родин опубликовал на своей странице снимок, на котором запечатлены продюсер Александр Цекало и Александр Буйнов. По словам Родина, снимок был сделан в 1997 году в американском городе Атлантик Сити. Стоит отметить, что снимок сделан незадолго до того, как у Буйнова будет обнаружен рак предстательной железы. При этом позднее Буйнову удалось победить тяжелое заболевание, не прерывая концертной деятельности.

Также он выкладывал снимок участника группы «Иванушки International» Игоря Сорина, который трагически скончался в 1998 году. Снимок был сделан в 1997 году во время записи совместной песни с певицей Софией Ротару. В объектив фотографа попали Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Сорин, которые были одеты в рабочие комбинезоны.