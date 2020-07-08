Западные СМИ рассказали, как Киев водной блокадой Крыма завел себя в собственный капкан

Вашингтон, 8 июля. Украина оказалась в сложной ситуации из-за Северо-Крымского канала, который Киев перекрыл несколько лет назад, прекратив водоснабжение Крыма. К такому выводу пришли аналитики западного журнала Eurasia Review.

«Водный кризис постепенно преобразовал полуостров, что значительно усложняет задачу Украины по возвращению Крыма», — приводит «ПолитРоссия» фрагменты из публикации СМИ.

Обозреватели отмечают, что оставшийся без воды полуостров уже шесть лет вынужден полагаться на собственные водные ресурсы в виде 23-х водохранилищ, наполненных из рек и колодцев. В то же время существенные инвестиции на решение проблем нехватки воды на полуострове выделяет Россия.

В 2019 году началась реконструкция водохранилища под Симферополем, способного обеспечить бесперебойным водоснабжением сразу несколько крупных городов. Деньги вкладываются и в строительство очистных и опреснительных сооружений на территории Крыма.

«Целью этих амбициозных проектов является не только удовлетворение потребности в воде гражданского населения Крыма, но и обеспечение военно-морской базы, а также растущей оборонной промышленности», — считают аналитики.

Водный кризис в Крыму стал серьезной дилеммой для Киева, который попал в собственный капкан. Если Украина решит возобновить водоснабжение, то никогда не получит полуостров. Если решит оставить все как есть, — превратится в молчаливого наблюдателя, со стороны следящего за трансформациями на чужой земле. РФ же на этом фоне продолжит инвестировать и развивать инфраструктуру республики.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с РФ Киев прекратил подачу воды по этой артерии в республику в одностороннем порядке. С тех пор вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет водохранилищ естественного наполнения, путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В июне глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что, несмотря на сложности с водоснабжением, республика не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды на полуостров.

Что касается темы возвращения Крыма в состав Украины, которая нередко поднимается в Киеве, российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали: вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.