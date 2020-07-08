Астрологи рассказали, как склонить мужчину к браку

Москва, 8 июля. В гороскопе у каждого человека присутствует Луна и Венера. Астрологи рассказали, как «приручить» эти светила мужчины и склонить его к браку.

Луна в гороскопе отвечает за эмоциональную жизнь, душевность, продолжение рода, а также за желудок. Венера — за любовь, финансы, умение получать удовольствия.

Чтобы влюбить в себя мужчину, женщина должна быть довольна своей внешностью, окружающим ее миром, обстоятельствами. Ее настроение сразу почувствует мужчина.

Она может себя баловать подарками, ухаживать за лицом и телом, любить себя. Таких женщин, которые ценят себя, ценят и мужчины.

Женщина должна знать, что нравится мужчине. Какие блюда ему готовила мама, было ли уютно в родительском доме. Отношения с его мамой очень важны. Это настраивает Луну и Венеру избранника на вашу волну.

Любимые блюда на столе, красивая и счастливая женщина рядом, а также контакт с его родителями — это заставит мужчину подумать о браке с вами.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще всего страдают от неразделенной любви.