Коронавирус 8 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России было выявлено 6562 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 8 июля

На 8 июля 2020 года число заболевших COVID-19 на территории Российской Федерации составляет 700 792 (+6562), выздоровело 472 511 (+8631), умерло 10 667 (+173). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+621), Санкт-Петербург (+295) и Ханты-Мансийский АО (+268).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 8 июля

— Всего зараженных 11 990 747 (+25 047 за сутки) — Скончались 547 397 человек (+1393 за сутки) — Выздоровевших 6 912 761 человек (+72 336 за сутки)

Данные по Украине на 8 июля

Как сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на утро 8 июля на Украине было зафиксировано 50 414 (+807 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1306 человек (+23 за сутки), всего выздоровело 23 119 (+926 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний за сутки стали Львовская область (+117), Киев (+114) и Ровенская область (+76).

США выходят из ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением выступил сенатор-демократ Боб Менендес.

«Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой», — заявил сенатор, назвав действия президента «хаотичными и непоследовательными».

Ранее глава Белого дома сообщил, что Вашингтон прекращает отношения с ВОЗ, потому что организация «отказалась проводить требуемые реформы». США «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения».

Кроме того, американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии нового типа коронавируса в интересах КНР.

Пик еще не достигнут

В то же время глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает, что темпы распространения коронавируса ускоряются.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — заявил Гебрейесус.

За прошедшие выходные организация зафиксировала свыше 400 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. При этом он добавил, что число жертв инфекции «выровнялось во всем мире» и многие государства смогли добиться успехов в снижении смертности от вируса. Однако в других странах этот показатель растет.