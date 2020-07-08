Коротченко пообещал Украине фатальные последствия в случае нападения на Россию

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Нападение Украины на Россию будет иметь фатальные последствия для Киева. Президенту страны Владимиру Зеленскому придется научиться жевать галстук, как это делал в 2008 году бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес сделал прогноз, что в случае военного конфликта Украины и России НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина — не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», — отметил генерал в отставке.

Ходжес подчеркнул, что большинство стран — участниц альянса, как, например, Германия и Турция, не имеют желания оказывать давления на Москву.

Однако главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объясняет, что самое главное здесь не помощь НАТО, а то, что у России нет намерений участвовать в вооруженном конфликте против Украины.

«Важно понимать, что Россия не собирается воевать с Украиной. Наоборот, именно из Киева звучат угрозы и заявления в адрес России каждую неделю. Местные политики и военные то собираются наносить удар по Крымскому мосту, то захватывать полуостров, то воевать с Россией. Можно одно сказать: нападение на Россию для Украины будет иметь фатальные последствия. Разумеется, эта авантюра будет пресечена очень быстро и жестко в формате принуждения Украины к миру. Для украинской государственности будут печальные последствия из-за агрессии против нашей страны», — пояснил Коротченко в интервью ФАН.

Если все-таки Киев предпримет военную провокацию против России, то «его ждет судьба Грузии», говорит собеседник ФАН.

«Пусть этот урок все помнят. Тем более Саакашвили может порекомендовать Зеленскому, как правильно жевать галстук, — рассуждает военный журналист. — Так или иначе Украина — страна непуганых идиотов в политике, и их нужно лечить. Речь идет о многих членах высшего политического руководства. Их комплексами пускай занимаются профессиональные психиатры», — сказал он.

На комментарии, которые звучат со стороны отставных американских генералов, не следует обращать большое внимание, считает военный эксперт.

«Мы не должны рефлексировать из-за каких-то заявлений. Плевать на них. Для нас важно проведение той политики, которую мы считаем правильной с точки зрения укрепления обороноспособности, а именно усиления возможностей наших группировок войск и сил флота. Чей-то лай по поводу и без повода абсолютно не влияет на политику и российские внешнеполитические приоритеты», — подчеркнул Коротченко.

В июле командующий Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа заявил, что украинский флот ведет подготовку к масштабной войне с Россией. По словам Неижпапы, РФ якобы планирует вторжение в Херсонскую область, чтобы захватить Северо-Крымский канал. Кроме того, военный пригрозил большим количеством жертв в ходе конфликта.

В Кремле слова командующего назвали «абсолютной глупостью». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Киев продолжает искусственно нагнетать антироссийскую истерию на Украине.

Экономист Максим Гольдарб считает, что Киев таким образом убеждает украинцев в неизбежности войны с Россией. Он убежден, что все это нужно людям, которые хотят разграбить Украину на фоне боевых действий или с помощью войны спрятать следы предыдущих преступлений.