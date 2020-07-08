Украинские родители потребовали от СБУ проверять абитуриентов из Крыма и Донбасса

Киев, 8 июля. Родители украинских абитуриентов обеспокоены тем, что выпускники школ Донбасса и Крыма могут занять места в вузах Украины. Эту тему обсудили участники эфира на львовском телеканале НТА.

Ранее Верховная рада освободила выпускников школ Крыма и Донбасса от необходимости сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) при поступлении в украинские вузы. В связи с этим мать одного из украинских абитуриентов Александра Галаджун считает необходимым, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) проводила проверку таких выпускников перед вступительными экзаменами.

«На места нашей будущей украинской гордости может сесть неизвестно кто. <…> Мы не будем знать, кто сидит рядом вместе с моим или другим ребенком», — заявила женщина в телеэфире.

С гостьей студии согласился и телеведущий Олег Галив. По его словам, украинские родители переживают, что места их детей займет кто-то другой. Кроме того, Галив задался вопросом, признает ли теперь Украина аттестаты, выданные в учебных заведениях Крыма и Донбасса, передает «ПолитНавигатор».