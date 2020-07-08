«Горячая» Лобода в костюме тигрицы заинтриговала фанатов премьерой клипа от Гудкова

Москва, 8 июля. Поп-дива Светлана Лобода поразила поклонников костюмом тигрицы и заинтриговала выходом клипа на сингл Boom Boom. В своем Instagram она опубликовала фото в провокационном образе и сообщила о грядущей премьере.

В аккаунте исполнительницы появился новый снимок в обтягивающем костюме с принтом под тигриную шкуру, выполненном в нехарактерном для диких кошек сочетании цветов — красного и черного. Исполнительница указала, что наряд принадлежит бренду Balenciaga. Образ Лободы дополняют соответствующий макияж с акцентом на глаза и губы и собранные в тугую косу волосы.

«Мы завершили съемки видеоклипа на сингл #boomboom с командой Саши Гудкова. Я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась!! Уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее! В лучших традициях Лободы и Гудкова. Ждете?» — поинтересовалась она в посте.

Фолловеры, среди которых многие известные представители отечественной эстрады, заявили, что с нетерпением ждут выхода видео.

«Ждем!» — написал arthurpirozhkov, он же — звезда Comedy Club и певец Александр Ревва. «Жду», — присоединилась lolitamilyavskaya (певица Лолита Милявская). «Клип еще не вышел, а я уже его обожаю», — признался пользователь, отвечающий за фан-аккаунт звезды loboda_dream. «Гудок и Лобода — ядреная смесь», — отметила doc_afanasyeva. «Ждем бомбу. Лучшая!!» — заявила annakonovalova2038. «Ребятаааааа, не подведите и взорвите. Мы ждем очень», — призналась kate_kot_.

Некоторые сконцентрировались на образе звезды.

«Тигрица», — написал _cutexlo. «Слишком горячо», — заметила ptichka_star. «Образ-пушка! Дерзко!» — прокомментировал ms_vdd077.

Дату выхода нового видео Лобода не уточнила, но, вероятно, оно появится в ближайшее время. Ролик должен получиться необычным и запоминающимся, поскольку над ним работал Гудков.

В мае у певицы вышло видео на песню «Мой», в котором появились Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Кроме того, в нем было множество архивных кадров певицы с ее дочерьми Евой и Тильдой.