Фильмы про любовь: красивые истории в кино

Иногда хочется включить вдохновляющий фильм, чтобы на душе было тепло, а с лица не сходила загадочная улыбка. Такое воодушевление можно получить только после просмотра картин про любовь. Предлагаем свою подборку душевных и красивых кинолент, которые оставят после себя только приятные впечатления.

Лучшие фильмы про любовь

Одним из самых веселых и лучших фильмов про любовь можно назвать летнюю комедию «Притворись моей женой». Дэнни Маккоби — высокооплачиваемый пластический хирург, который весьма оригинальным способом знакомится с девушками. На одной из тусовок он встречает ту самую, ради которой готов на все. Он даже выдумывает себе несуществующих жену и детей. Главные роли исполнили Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

Еще одна веселая романтическая комедия «Больше, чем друг» с Дженнифер Энистон и Джейсоном Бейтманом в главных ролях. Уолли и Кейси давно знают друг друга и когда-то даже встречались, но после неудачных попыток развить отношения пара решила остаться друзьями. Однако Кейси очень хочет ребенка, а Уолли до сих пор испытывает к подруге нежные чувства. Что же может пойти не так?

А что может случиться, если девушка поспорила на то, что отделается от влюбленного молодого человека за 10 дней, а этот парень пообещал добиться ее расположения всеми способами? Эти веселые и необычные события разворачиваются в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней». Героиня Кейт Хадсон — амбициозная журналистка, которой необходимо в кратчайшие сроки написать статью о женских уловках, а ее избранник, которого сыграл Мэттью Макконахи, работает в рекламной компании. Он получит престижное место, если у него получится охмурить красивую девушку. Героям предстоит разобраться и решить, что же для них важнее — работа или отношения.

Киноленту «Ла-Ла Ленд» можно назвать настоящим лидером среди зарубежных фильмов про любовь. По числу номинаций на золотую статуэтку фильм повторил рекорд знаменитого «Титаника». В нем совмещено все: амбиции, мечты, любовь и судьбоносные встречи. Главные герои, которых сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун, смогут выбрать, что им дороже.

Любители фантастики оценят киноленту «Меняющие реальность». Герои встретились совершенно случайно и между ними сразу вспыхнула искра, однако позже выяснилось, что их встреча была случайностью. За свою любовь им придется сразиться с сверхсекретным бюро, которое меняет судьбы людей и заставляет поверить в новую реальность. В главных ролях Эмили Блант и Мэтт Деймон.

За рубежом прощальные письма называют «Дорогой Джон», такое же название получил и фильм, о котором пойдет речь. В нем рассказывается о взаимоотношениях солдата Джона и его девушки Саванны. Она ждет, когда он вернется из армии и пишет любимому трогательные письма, но однажды Джон получает известие о готовящейся свадьбе своей возлюбленной. Перед молодым человеком возникает непростая ситуация. Победят ли чувства героев? Трогательная история, главными героями которой стали Ченнинг Татум и Аманда Сейфред, никого не оставит равнодушным.

Еще одна непростая и местами опасная история любви в фильме «Тихая Гавань». Кэти Фельдман скрывается от полиции. Она бежит из родного города и спустя сутки оказывается в прибрежном маленьком городке Саутпорт, где и решает остаться. Там она находит свое счастье и влюбляется в мужчину по имени Алекс, однако прошлое настигает ее и тут, когда в городе появляется странный полицейский. В главных ролях Джулианна Хаф и Джош Дюамель.

И хоть любовь не всегда бывает простой, мы обещаем, что герои из этой подборки обязательно обретут свое счастье. Выбирайте любой из понравившихся фильмов и наслаждайтесь просмотром.