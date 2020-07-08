Порноактрисы рассказали шокирующую правду о своей работе



Москва, 8 июля. Жестокую и шокирующую правду об изнанке порноиндустрии рассказали несколько актрис из фильмов для взрослых. По их словам, на съемках с женщинами могут произойти ужасные вещи: их бьют, душат, даже наступают на голову.

Анонимные истории опубликовал портал Film Daily. Одна из актрис назвала участие в одном из фильмов «самой жестокой, депрессивной и пугающей вещью», которую она делала в своей жизни. Ее партнер на съемках «как будто испытывал ненависть ко всем женщинам», и бил ее по голове, причем на его руке было надето массивное золотое кольцо. В итоге актриса попросила прервать съемки, потому что ей было слишком больно.

Другая актриса рассказала, как мужчина-актер в одном из фильмов наступил ей на голову. Она очень испугалась и зарыдала. Тогда съемки остановили.

«Отправили меня домой и заплатили меньше, чем обещали», — добавила женщина.

Еще одна актриса рассказала, что на съемках ее иногда били и душили. При это съемочная группа не обращала внимание на ее просьбы прекратить съемки. Некоторые ее коллеги признались, что из-за работы в этих фильмах начали принимать наркотики.

Помимо риска быть избитой, актрисы обратили внимание, что на съемках всегда есть риск заразиться заболеваниями, передающимися половых путем. Одна из женщин призналась, что заразилась герпесом и вирусом папилломы человека.