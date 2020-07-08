Наташа Королева показала фанатам грудь в крошечном купальнике

Москва, 8 июля. Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками фотографией в купальнике, который с трудом прикрывал ее роскошные формы. Пост она опубликовала в Instagram. На снимке исполнительница предстала перед фанатами без макияжа. На ней цветной купальник, который подчеркивает грудь.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось!» — подписала изображение Королева.

Пользователи принялись обсуждать внешность певицы. Они обратили внимание на опухший вид знаменитости и ее большую грудь.

«Опухшая, с бодуна?» — спросили они ее. «Ой, на этом фото мужик, а не женщина», — решили фанаты. «Какие роскошные формы», — написали в комментариях.

Ранее Наташа Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла свой бизнес. Она и ее супруг Тарзан закрыли салоны красоты и спортзал, и, скорее всего, открываться они не будут. Однако, по собственному признанию певицы, коронавирусная инфекция не внесла в ее жизнь «что-то глобально плохое».

Она рассказала, что ее мать живет в Майами. Там сейчас смягчают режим: открываются магазины, кафе, пляжи. Певица также рассказала о том, как переживает пандемию и с какими финансовыми трудностями столкнулась.

Тарзан ранее сделал резонансное заявление, которое вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Он заявил о том, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег. При этом муж Королевой подчеркнул, что артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию».