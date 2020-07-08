Оксана Пушкина: в День семьи, любви и верности нужно говорить о проблеме домашнего насилия

День семьи, любви и верности для меня — это символический праздник про взаимоотношения между близкими людьми в парадигме «не тот главный, кто сильный». Главный закон семейной жизни, на мой взгляд, это закон сохранения любви, которая передается из поколения в поколение.

Применяя насилие, можно внушить страх, но и потерять уважение. А когда исчезает уважение, навсегда уходит любовь. Там, где насилие, нет ни любви, ни верности.

Наша страна — одна из немногих, которая еще не приняла закон о профилактике домашнего насилия. Законопроекты против домашнего насилия в разное время вносили в Госдуму более 40 раз, но они ни разу не доходили до первого чтения. Мне кажется, причина в том, что этот вопрос никогда не считался приоритетным. Проекты законов, касающихся экономики, промышленной политики или обороноспособности, разрабатываются и принимаются быстро. При этом те, что затрагивают семейные отношения, вопросы материнства и детства, часто застревают в парламенте. Закон против домашнего насилия — не единственный пример, но один из самых печальных. Еще и потому, что в России сложился консенсус: такой закон необходим!

Полгода назад ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что 70% россиян выступают за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. В начале апреля аналогичное исследование сделал «Левада-Центр», за наш закон высказались 79% респондентов.

Две совершенно разные социологические службы опрашивали как женщин, так и мужчин, и пришли к одному и тому же выводу: подавляющее большинство на нашей стороне. Получается, если крупнейшие социологические агентства не лгут, то депутаты Госдумы, «тормозящие» наш законопроект, не понимают, чего от них ждут избиратели.

Ученые СПБГУ по заказу Госдумы провели большое экспертно-аналитическое исследование о профилактике преступлений в семейно-бытовых отношениях в России и за рубежом: какие законы приняты и как они работают. Из 78 заявок от разных комитетов и депутатов нашу председатель Госдумы Вячеслав Володин утвердил третьей. Так что, несмотря на некоторое сопротивление (а оно есть в стенах самой Думы, среди моих коллег), проблема есть, о ней знают, хотя и часто замалчивают.

Исследование подтвердило, что во многих семьях насилие остается нормой. Веками в нашем обществе считалось: кто сильный, тот и главный. Патриархальная модель — не только российская проблема, прогрессивные люди борются с ней во всем мире, и со временем роли меняются. Конечно, такие изменения происходят не быстро, и я понимаю, что работаю, скорее, на молодое поколение, чем на свое.

У Госдумы седьмого созыва есть еще год, чтобы доработать и принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. Но даже если этого не случится, свою работу мы делаем не зря, ее продолжат депутаты Госдумы восьмого созыва, и, рано или поздно, закон против домашнего насилия будет принят. А тем, кто сейчас блокирует нашу инициативу, придется смотреть в глаза жертвам насилия, которых они могли защитить, но не защитили.

Чтобы причинить боль тому, кто слабее, иногда не нужна даже сила — достаточно грубости и невежества. Уметь любить — это талант. Огромный. Я не встречала счастливых людей среди тех, кто поднимал руку на близких. Все они невероятно одиноки в душе и каждого из них мучает стыд.

Жить в согласии с собой и собственной совестью могут люди, которые не выясняют, кто в доме главный. По-настоящему счастливые пары делят все обязанности пополам, уделяют одинаковое внимание к воспитанию детей и, что очень важно в современном мире, поддерживают друг друга в своем внутреннем развитии и профессиональном росте. Я абсолютно убеждена: патриархат — это не про любовь и верность. Это про угнетение, насилие и тотальный контроль. А в семье главное доверие, искренность, сердечность, партнерство, взаимовыручка и взаимоуважение.

И, как следствие, верность! Ведь если ты уважаешь и любишь свою вторую половинку, ты вряд ли причинишь ему или ей боль. Любите и будьте счастливы!

Автор — заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.