Самый многодетный отец России рассказал о праздновании Дня любви, семьи и верности

Москва, 8 июля. Самый многодетный отец России Павел Алтухов рассказал, что День любви, семьи и верности в его семье не сопровождается особыми традициями, поскольку отмечается ежедневно.

Этот семейный праздник стоит в календаре 8 июля. Он молодой (существует с 2008 года), но уже полюбившийся россиянам. Многие верят, что если соблюсти в этот летний день все традиции, отношения будут крепкими, и в семье воцарятся мир и согласие.

По мнению отца 15 детей Павла Алтухова, главный секрет гармонии внутри семьи — это желание и понимание собственной жертвенности ради счастья другого.

«Это радость в том, чтобы отдавать и делать благо другому человеку. И самое главное — это семейные традиционные ценности, которые заложены в основе», — сказал он в интервью для Nation News.

Алтухов отметил, что всегда старается уделить время каждому ребенку, и в семье часто проводят общие обеды и ужины.

Когда собраться всем вместе не получается, выручают видеосвязь или общие дела. По словам многодетного отца, семья живет «одним организмом».

В День любви, семьи и верности у Алтуховых особых традиций нет. Глава семейства уверен, что этот праздник у них каждый день.

«Мы всю жизнь отмечаем этот праздник, у нас 15 детей. Для нас нет какого-то дня, мы его празднуем каждый день», — резюмировал собеседник издания.

Ежегодно 8 июля Русская православная церковь поминает святых Петра и Февронию, которые, по преданию, жили в любви, согласии и взаимном уважении, умерли в один день и были похоронены рядом.

День любви, семьи и верности является в значительной степени светским, а также признается всеми конфессиями. Несмотря на значение праздника, венчания 8 июля проводить нельзя, поскольку продолжается Петров пост. Федеральное агентство новостей подготовило подробный материал об истории праздника, его традициях и запретах.